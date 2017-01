Látni kell az első magyar cirkuszfilmet

Nagyon rövid történetének ellenére igen sokszor kerül elő a Recirquel magyar újcirkusztársulat neve, hiszen ebben a műfajban minden honi elsőség az ő nevükhöz kötődik. Magyarországi viszonylatban ismeretlen ösvényeken járnak, azonban ezt sikerül a saját javukra fordítaniuk, egyáltalán nem tévednek el sem a cirkusz, sem a színház világában. De az országhatárokon túl is hatalmas sikereket érnek el, Párizstól Montrealig imádja őket a közönség és a szakma is, pedig még csak alig négy éve léteznek.

A cirkuszi és a színházi színpadokon túl mára felkerültek a mozivászonra is, hiszen róluk készült az első magyar cirkuszfilm Mi ez a cirkusz? címmel, és aki valaha járt már cirkuszban, legyen az klasszikus vagy újcirkusz, annak kötelező darab.

Az alkotás egy olyan dokumentumfilm, amelyben a társulat tagjai nemcsak beszélnek önmagukról és a társulatról, de a koncepció mentén meg is mutatnak valamit abból, amit mindennap csinálnak. Az első filmes rendező, Halász Glória (társrendező: Tiszeker Dániel) ugyanis kivezette a szereplőket a megszokott körülmények közül, a komfortzónából, hogy ne csak a próbateremben vagy a társulat állandó játszóhelyén, a Műpában készüljenek a felvételek. Mindehhez sikerült egyrészt változatos, másrészt látványos helyszíneket találni, és hát egy hatalmas daruról vagy éppen Duna-hídról lógó artistát drónnal felvenni kifejezetten hálás feladat. Az operatőri munkát Pataki Ádám végezte, aki a Magyarok menni Bamako, a Micsoda útjaink és A lovasíjász című filmek képi világáért is felelt.

De a látványnál is izgalmasabbak a filmnek azok a részei, amelyek bepillantást engednek az artisták életébe. Egy kissé háttérbe szorult hivatás szerelmesei kapnak ugyanis újra reflektorfényt, elsősorban természetesen a Recirquel társulatnak, másodsorban azonban a filmnek köszönhetően. Olyan fiatalok vallanak magukról, akiknek egészen kicsi gyerekkoruk óta csak és kizárólag a gyakorlásról szól az életük; ezek mellé azonban számos olyan személyes történet is vegyül, amely a maga egyszerűségében és jelentőségében mély és valóban könnyfakasztó. Persze egy társulati létből a humor sem hiányozhat, a Mi ez a cirkusz?-ban is van belőle bőven. Pedig a bohóc élete sem csupán csak játék és nevetés. Sőt.

Halász Glória jól érzékeli az arányokat, a hat bemutatott artista, Vági Bence, a társulat vezetője, a dokumentáció és a fikció megfelelő arányban keveredik és váltakozik. Ez azért is különösen nagy érdem, mert a rendező valóban járatlan utat jár be idehaza, s megkockáztatom, külföldön is érdemes lehet megpróbálkozni a bemutatásával. A forgatás nagyon hosszú időn keresztül, három éven át tartott, és A meztelen bohóc című előadás próbafolyamatát kísérte végig.

Viszont készüljenek fel, a számtalan fiatal mellett ott lesz a 90 éves Simon Árpád artista, erőegyensúlyozó művész is, aki sok szempontból ellopja majd a show-t. A sajtópremieren is ott volt, ötperces vastapsot kapott.

A Mi ez a cirkusz? mozipremierje február 2-án lesz.

