Leia hercegnőt anyjával együtt temetik el

Todd Fisher, Debbie Reynolds fia jelentette be, hogy édesanyját testvérével, Carrie Fisherrel együtt helyezik örök nyugalomra a Hollywood Forest Hills nevű emlékparkban. A két színésznőt szűk családi körben temetik el, csak gyászszertartásuk lesz nyilvános.

A múlt év egyik legszomorúbb híre volt, hogy egy nappal a Csillagok háborúja Leia karakterét megformáló Carrie Fisher halála után a színésznő édesanyja, az Ének az esőben Kathyjét alakító Debbie Reynolds is meghalt. A nyolcvannégy éves Reynolds lánya temetését intézte, miközben stroke-ot kapott. Todd Fisher akkor az amerikai AP hírügynökségnek arról beszélt, édesanyjának nagyon sokat jelentett a nővére, s képtelen volt feldolgozni az elvesztésével járó fájdalmat.

Carrie Fishert a Csillagok háborújában ismerhette meg a világ 1977-ben Mark Hamill és Harrison Ford oldalán. Leia hercegnőt alakította a trilógia másik két részében is, de az űreposz 2015-ös részében is szerepelt még, sőt nemrég fejezte be a Star Wars nyolcadik részének forgatását, amely decemberben kerül a mozikba.

A most elhunyt anya-lánya színésznőpárosról Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds címmel nemrég készült dokumentumfilmet, amelyet a 2016-os cannes-i fesztiválon mutattak be, az HBO márciusban tűzi műsorra.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 02.