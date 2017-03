Lopással vádolják a Disneyt

Beperli a Disneyt a Total Recall – Az emlékmás és a Nagy zűr kis Kínában című filmek egyik forgatókönyvírója, Gary L. Goldman – számolt be róla a The Guardian. A filmes állítja, a stúdió ellopta tőle az idén Oscar-díjat nyert Zootropolis – Állati nagy balhé (Zootopia) ötletét. Goldman szerint a címet, a karakterek megjelenítését és egyes párbeszédeket is az ő korábbi ötletéből emeltek át. Ezt még 2000-ben kezdte kidolgozni, és kétszer is elküldte a stúdiónak – állítja a forgatókönyvíró.

A hivatalosan az Esplanade Productions Inc. által benyújtott per szerint a Disney egyébként is szeret ötleteket lopni. Goldmanék szerint a Szörny Rt., az Agymanók és a Fel című filmek sztoriját is nyugodtan lehet részben plágiumnak tekinteni.

A kereset állítja, hogy az alperesek nem fogadták el Goldman tervét, és azt mondták, hogy nem érdekli őket a projekt. Ezek után mégis elkészítették maguk a filmet, amelynek forgatókönyve már Jared Bush és Phil Johnston nevéhez kötődik. A Zootropolist Byron Howard és Rich Moore rendezte, a főbb karaktereket pedig Jason Bateman, Octavia Spencer és Shakira szólaltatja meg.

A Disney viszont tagadja a vádakat, és úgy véli, a forgatókönyvíró részéről ez csak egy aljas próbálkozás, hogy magának tulajdonítson egy sikeres filmet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.24.