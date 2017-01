Luke Skywalker és a skót drogfüggők sorsa is eldől

Rég várt folytatások kerülhetnek a mozikba (Star Wars 8, Szárnyas fejvadász 2049), valamint olyan rendezők térhetnek vissza az idén a filmvászonra, mint Martin McDonagh vagy Terrence Malick. A 2017. év számos izgalmas magyar filmet is tartogat: kérdés, bejön-e majd a filmalap számítása a rekordösszegű Kincsem mozival vagy épp a Budapest Noir-val.

Nagyszerű látványvilág, az eredeti történet különös átformálása: ha Rupert Sanders előző filmjére, a 2012-es Hófehér és a vadászra tekintünk, kissé aggódhatunk, mit fog kezdeni a direktor a Ghost in the Shell-lel. Merthogy ő rendezi a tavasszal érkező, élő szereplős amerikai filmet a kultikus Siró Maszamune-mangából. Hollywood egyébként sem bánik túl jól mostanság az ázsiai alapanyagokkal: emlékezhetünk, Spike Lee is mit művelt nemrég a dél-koreai Park Chan-wook zseniális filmjével, az Oldboyjal. Ázsiai–amerikai színészek már tiltakoztak is Scarlett Johansson főszerepre való szerződtetése ellen: nem értették, miért kell kifehéríteni egy ennyire japán karaktert. Ráadásul a megjelent előzetesből úgy tűnik, az eredeti Osi Mamoru-animációs filmremekekkel szemben Sanders arra koncentrálna, milyen volt emberibbként egykor Kuszanagi Motoko. Az őrnagynak egy repülőgép-szerencsétlenség után lett kiborgteste, az eredeti művek pedig inkább azt nézik, mivé válik a kibertechnika létező magas szintjén. Egy sor hollywoodi akciót inspirált a Ghost in the Shell – csak remélni tudjuk, nem fordítják ki teljesen az ősforrást végül.

A Szépség és a heroinfüggők

Tavasszal emellett egy másik látványosnak ígérkező, ám bizonytalan színvonalú adaptáció is várható. A Szépség és a Szörnyeteg élő szereplős változatát szintén fokozott várakozás előzi meg, ami kevéssé Bill Condon rendezőnek, mint a női főszereplő Emma Watsonnak köszönhető. A Harry Potter hármasa közül leginkább neki sikerült beindítani a karrierjét: az utóbbi években dolgozott együtt Alejandro Amenábarral és Darren Aronofskyval is. Watson főszereplésével pedig az idén új kedvencet avathatnak a női Szellemirtók-rajongók: a feminista kiállásairól ismert színésznő beszámolt arról, az új filmben Belle lesz a feltaláló, apja, Maurice pedig zenedobozokat gyárt. Persze a sikerhez ez még nem elég, és nagy kérdés, mit fog kezdeni a musicallel Condon, aki korábban Alkonyat-filmeket rendezett, és a Chicago forgatókönyvét írta.

A Trainspotting folytatásáig már nem kell sokat aludnunk: januárban, huszonegy év után érkezik a T2 az eredetihez hasonlóan szintén Danny Boyle rendezésében. De visszatér Ewan McGregor (Rent-boy), Ewen Bremner (Spud), Jonny Lee Miller (Sick Boy) és Robert Carlyle (Franco) is: kérdés, mi újat tudnak hozni azonkívül, hogy a színes tévénk mellett most már a Facebook-profilunkat és a Twitter-fiókunkat is választhatjuk. Az előzetes alapján továbbra is kérdéses, sikerül-e Boyle-nak túllépni a nosztalgián, és valami eredetiséget csempésznie a folytatásba.

Folytatásokat kapunk még bőven, lesz új Karib-tenger kalózai, Transformers, Verdák, de még Paddington is. A legérdekesebbnek a szuperprodukciók közül viszont a Star Wars 8 és a Szárnyas fejvadász 2049 ígérkezik. Utóbbit Budapesten forgatták, arról már hallhattunk bőven, mivel töltötte Harrison Ford és Ryan Gosling a forgatási szüneteket: utóbbi kezébe Magyar Nemzetet nyomtak hotelszobájában, előbbi bejárt minden kisvendéglőt és bicikliboltot. Már csak azt nem tudjuk, magán a forgatáson mit alakítottak. Az előzetes alapján számos kérdésünk akadhat: ezúttal Ford karaktere lesz a replikáns, aki után vadászként kutat Gosling nyomozója? Mi lesz összecsapásuk eredménye? A rendező mindenesetre az Érkezést jegyző Denis Villeneuve, szóval van okunk várni az októbert.

Hát még a decembert az új Star Wars miatt! A folytatás ott veheti fel a fonalat, ahol a két évvel ezelőtti Az ébredő Erő véget ért: ezúttal már feltehetőleg kénytelen lesz megszólalni a Mark Hamill alakította Luke Skywalker. A múlt év végén elhunyt Carrie Fisher összes jelenetét felvették már, így nem feltétlenül tudjuk meg a 8.-ból, mi lesz Leia hercegnővel, ugyanakkor végre talán az új karakterekről, Kylo Renről (Adam Driver) és Rey-ről (Daisy Ridley) is több minden kiderül. A főhősnőről számtalan találgatás napvilágot látott már: a legizgalmasabb talán, hogy Obi-Wan Kenobi leszármazottja lehet – így a hős jedi mester is méltó utódot kaphatna.

Visszatér az Erőszakik rendezője

Furcsa rendezői kanyarokat láthattunk már bőven: a Hangyák a gatyában rendezője, Marc Rothemund például a háborús hős Sophie Schollról készített remek drámát 2005-ben. Így az Ananász expressz direktora, David Gordon Green is remekelhet akár a bostoni terrortámadásban mindkét lábát elvesztő Jeff Bauman tragédiájának megfilmesítésével. Annál inkább is, mivel a főszerepben az Éjjeli féregben és az Éjszakai ragadozókban is remeklő Jake Gyllenhaalt találjuk. Az év végére minden kiderül. Érdemes várni egy másik háromnevű rendező, David Robert Mitchell új filmjét, az Under the Silver Lake-et is. A direktor meglepően remek oldschool horrort készített két éve a Valami követ-tel, ezúttal pedig neo-noir bűnügyi thrillert várhatunk tőle Andrew Garfield és a Solondz-féle Wiener-Dogban meglepően jót alakító Zosia Mamet szereplésével.

Két rendezőzsenitől is új film várható 2017-ben. Egyikük, Martin McDonagh az elmúlt tíz évben két fontos filmet is letett az asztalra: a 2008-as Erőszakik (In Bruges) és a négy évvel későbbi A hét pszichopata és a sicu is emlékezetes fekete komédia volt. A Three Billboards Outside Ebbing, Missouri humora is hasonló forrásból ered, de a meggyilkolt lányát gyászoló anya történetében a drámai szál is hangsúlyos lesz. Érkezhet továbbá Az őrület határán-t és Az élet fáját rendező Terrence Malick új filmje, a Ryan Goslingot és Natalie Portmant is felvonultató Weightless. A film középpontjában két szerelmi háromszög találkozása lesz.

Érdemes még három külföldi filmet említenünk: egyik, a The Killing of a Sacred Deer attól a Jorgosz Lantimosztól érkezik, aki a 2016-os filmlistánkon is szereplő A homárt rendezte. Új filmje nem kevésbé lesz agyahagyott, mint az előző, ahol Colin Farrellnek 45 napja volt a pártalálásra, ha nem akart homárrá változni. Szintén izgalmasnak ígérkezik a Hóember: Tomas Alfredson ezúttal Jo Nesbö-adaptációt rendez, ráadásul Michael Fassbender főszereplésével. És ne menjünk el Sofia Coppola nyáron érkező új filmje mellett se szó nélkül: a The Beguiled szintén adaptáció, egy ’66-os gótikus regényé. Clint Eastwood főszereplésével ’71-ben már készült filmváltozat, az ő helyén ezúttal Colin Farrellt fogjuk találni.

Érkezik a film a whiskys rablóról

A filmalap nagy próbatétele is lehet az idei év, benne az összesen 2,9 milliárd forintból készült Herendi Gábor-filmmel, a Kincsemmel. A rendező már bizonyította a Valami Amerikával, hogy képes a közönségsikerre, az idén márciusban kiderül, hogy egy romantikus történelmi kalandfilmmel, a csodaló történetével is be tudja-e nézők sokaságát csalogatni a mozikba. A főszerepekben Nagy Ervint, Petrik Andreát és Gáspár Tibort találjuk. Ezután nyáron érkezik majd Antal Nimród filmje Ambrus Attiláról: A Viszkis az ígéretek szerint nem heroizálja a bűnözőt, bár az utóbbi tíz év bulvárját tekintve mintha igény lenne rá. Ambrus szerepében Szalay Bencét láthatjuk majd. Nagyon várjuk továbbá Mundruczó Kornél új filmjét, a Felesleges embert: a különleges képességű fiúról szóló alkotás kedvéért még a menekültsátrakat is újra felállították a Keletiben. Izgalmasnak érkezik továbbá Pálfi Györgytől Az Úr Hangja, amely Stanislaw Lem sci-fijén alapul. A Budapest Noir pedig Kondor Vilmos regényén: Gárdos Éva rendezésében, Kolovratnik Krisztián főszereplésével jöhet a filmalap által egymilliárddal támogatott, 1936-ban játszódó krimi.

