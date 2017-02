Ma éjjel kiderül, lesz-e újabb magyar Oscar-díj

Tavaly Nemes Jeles László és a Saul fia győzelmének örülhettünk a legjobb idegennyelvű film kategóriájában, idén azonban a rövidfilmek jelöltjei között kell keresnünk magyar alkotást. Deák Kristóf Mindenki című filmje nem minden fronton számít ugyan esélyesnek, de ez, látva az eddigi jóslatok és végső győztesek alakulását a kategóriában, még akár jót is jelenthet.

Ettől függetlenül már az is hatalmas öröm, hogy magyar rövidfilm egyáltalán bekerült a legjobb öt közé, és külön megtiszteltetés, hogy olyan lapok tartják a Mindenkit legesélyesebbnek a szobrocskára, mint a The New York Times vagy a The Hollywood Reporter.

Deák Kristóf közel az Oscar-díjhoz: itt éppen Billy Wilder és A legénylakás szobraival Facebook

Idén egyébként a legtöbb, 14 jelölése a Kaliforniai álom című musicalnek van, többek között a legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb férfi és a legjobb női főszereplő kategóriában is jelölték Damien Chazelle, Ryan Gosling, illetve Emma Stone révén.

Az Oscar-gálát magyar idő szerint hajnali fél háromkor kezdik meg Los Angelesben, de mi is követni fogjuk az eseményeket, így önök sem maradnak majd le semmiről. Ha pedig még a gála előtt megnéznék Deák Kristóf filmjét, akkor azt 21:05-től megtehetik, ha a Duna TV-re kapcsolnak.

