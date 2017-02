Magyarországon más lesz az új Star Wars címe, mint másutt

Míg németül, franciául vagy spanyolul többes számban lesznek a címben a Jedik, magyarul csak egy kardforgatóról van szó. A forgalmazó Forum Hungary egyelőre nem árulta el az eltérés okát.

Világszerte sorra jelentették be pénteken a Star Wars decemberben érkező nyolcadik epizódjának a címét a forgalmazók. Azért várták ennyire a rajongók a dolgot, mert az angol változat január 23-i bejelentésekor a The Last Jedi címet leplezték le, angolul viszont a Jedi szó egyes és többes számú alakja ugyanaz. Így nem lehetett tudni, hogy a címben egy vagy több Jedire utal-e a készítő Lucasfilm, tovább növelve a rajongói teóriák körét.

Die Letzten Jedi (német), Les Derniers Jedi (francia), Los Últimos Jedi (spanyol), Gli Ultimi Jedi (olasz) – így szól Európa főbb, nem angol nyelvein a Star Wars VIII. részének címe. Az a közös ezen változatokban, hogy több Jediről regélnek nekünk, így azon rajongói találgatások, amelyek Luke Skywalkert, Reyt vagy éppen a vörös szín miatt Kylo Rent nevezték meg utolsó Jediként, akár mind igazak lehetnek.

Magyarul más lesz a címe

A fentiek ellenére magyarul azonban mégis csupán egy Jediről olvashatunk majd a nyolcadik epizód címében. A WideScreen ugyanis péntek délután közölte: „Időközben a hazai forgalmazó, a Forum Hungary is leleplezte a hivatalos magyar címet, ami Az utolsó Jedi névre hallgat.”

Megkerestük ez ügyben a céget, levelünkben azt is tudakoltuk, miért döntöttek egyes szám mellett a többes szám helyett. A Forum Hungary válaszában azt írta, hogy hivatalos közleményt nem küldenek a filmcímről, hanem a FilmKockák Facebook-oldalon tették azt közzé.

„Ennél többet sajnos nem mondhatunk erről”

– írták, azaz egyelőre nem árulják el, miért lesz más a cím magyarul, mint Európa több nyelvén. Öröm az ürömben, hogy mi is az egyes szám mellett tettük le a voksunkat januári cikkünkben, azaz eltaláltuk a hivatalos magyar címet. További érdekesség, hogy a FilmKockák posztja alapján most már tényleg hivatalos, hogy itthon ismét a világpremiernél hamarabb jön a film, egészen pontosan december 14-én.

Vakvágány vagy átverés? Tavaly decemberben arról szóltak a hírek, hogy a Lucasfilm „véletlenül" kiszivárogtatta az idei Csillagok háborúja-film címét. A cég ugyanis az Európai Unió szabadalmi hivatalában kétezer szavas védjegylistát jegyeztetett be. Ebben termékek nevei és filmcímek is helyet kaptak, utóbbiak egyike így hangzott: Star Wars: The Forces of Destiny, azaz kb. A sors erői. Erre hitték azt sokan, hogy a nyolcadik epizód címe is lehet, de könnyen megeshet, hogy a Lucasfilm szándékos félrevezetéséről volt szó. A klasszikus trilógia harmadik részéről, A Jedi visszatérről ugyanis eredetileg azt közölték a nyolcvanas években, hogy A Jedi bosszúja lesz a címe, még reklámtárgyakat is legyártottak ilyen logóval.

