Májusban újra támad a Twin Peaks

Nem kell tovább izgulni, a Showtime vezére, David Nevins maga jelentette be, május 21-én dupla epizóddal startol David Lynch őrült agymenésének, a Twin Peaksnek a folytatása. Az 1990–91-ben két évadot, harminc epizódot megélt széria összesen tizennyolc új résszel folytatódik a „harmadik” évadban.

Nevins azt is közölte, hogy a premier után a harmadik és a negyedik epizód is azonnal elérhető lesz majd online.

Lynch sorozata anno igazi kultusz lett, nemcsak az elvont, beteg krimik, a természetfelettivel kacérkodó thrillerek fanatikusai között. A sok szálon futó, olykor a részletekbe talán túlságosan elvesző, a Laura Palmer nevű diáklány titokzatos gyilkossága köré épülő széria Magyarországon is nagyot futott. (Én kisiskolásként például a kulcslyukon át követtem, miután a szüleim, jogosan, nem engedték, hogy nézzem – a szerk.)

Azt már lehet tudni, hogy a sorozatba visszatérnek a régi ismerősök, így a mindig snájdig és Diane-nek minden apró pillantot kazettás diktafonra rögzítő Dale Cooper FBI-ügynököt játszó Kyle Maclachlan, a minden lében kanál Audrey Horne-t alakító Sherilyn Fenn, vagy épp a Laura Palmert és unokatestvérét, Madeleine Fergusont megszemélyesítő Sheryl Lee.

Emellett sok új színész is érkezik a folytatásba, így Naomi Watts, Tom Sizemore, Laura Dern, Amanda Seyfried, Jennifer Jason Leigh, Robert Knepper, Balthazar Getty vagy épp Jim Belushi. Azt is lehet tudni, hogy már az első két évadban is epizodistaként a „süket” FBI-ügynök, Gordon Cole szerepében Lynch is újra feltűnik majd.

S míg izglunk, érdemes újra feleleveníteni a Twin Peaks filmzenéjét. Angelo Badalamenti munkja ugyanis egyszerűen zseniális.

Aki pedig szeretne még többet, ITT a színészek beszélnek egy picit arról, szerintük milyen lesz majd a folytatás.

