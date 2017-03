Már a filmeknek is van nemük

Nem akármilyen áttörést sikerült elérniük a női filmeseknek: a világ jelenleg legnagyobb internetes moziadatbázisa, az Internet Movie Database (IMDb) F típus (female rated) néven önálló kategóriát vezet be azokra az alkotásokra, amelyek elkészítésében, gyártásában női filmes játszik vezető szerepet – jelentette a BBC. A brit közszolgálati adó arra is emlékeztetett, a kategória bevezetése nem váratlan, hiszen a brit Bath Film Festival igazgatója, Holly Tarquini már három éve használja és népszerűsíti e megjelölést, és kezdeményezésére a filmek ilyen jellegű kategorizálását mintegy negyven brit filmfesztivál és mozi is átvette már.

hirdetés

De pontosan mi is számít F típusú mozinak? A meghatározás szerint a besoroláskor három szempontot vesznek figyelembe: így ha az adott film rendezője vagy forgatókönyvírója nő, és ha a téma nőkhöz köthető, például egy életrajzi mű, illetve ha női jogokkal kapcsolatos társadalmi kérdéseket boncolgat. – Most nagyjából huszonkétezer olyan filmalkotás szerepel az IMDb adatbázisában, amely legalább egy szempontnak megfelel – közölte Tarquini. Ha azt nézzük, milyen alkotások kerülhetnek be az F típusba, akkor például a tavalyi Bridget Jones babát vár esetében mindhárom kritériumot tekintve megállja a helyét, ahogy a 2013-as Disney-animáció, a Jégvarázs is. A tavalyi mozik közül ugyancsak idevág a Paula Hawkins regénye alapján, Erin Cressida Wilson forgatókönyvéből, Emily Blunt főszereplésével készített thriller, A lány a vonaton. Kathryn Bigelow is olyan filmeket rendezett, mint a hat Oscart – többek között legjobb alkotás, a legjobb rendező kategóriáját is elnyerő Bombák földjén vagy az Oszama bin Laden likvidálását megörökítő Zero Dark Thirty – A Bin Láden-hajsza.

hirdetés

Ha pedig a régi klasszikusok közül mazsolázgat az ember, elég csak a Fritz Lang rendezte 1927-es Metropolisra gondolni, amely Thea von Harbou történetéből készült, a forgatókönyvet a két alkotó közösen jegyezte. Tarquini – a havi negyedmilliárd látogatót vonzó IMDb-t vezető Col Needham véleményét osztva – a témáról szólva kifejtette: arra sarkallják az embereket, beszéljenek arról, mennyire vannak – vagy épp nincsenek – előtérben a kamera előtt és mögött a nők. Úgy véli, a külön kategóriába sorolással rá lehet világítani, mennyi briliáns nő dolgozik a filmiparban, miközben sok más munkakörhöz képest a nemi esélyegyenlőség terén lemaradtak. Ezt erősíti meg a közelmúltban történt esemény is: a népszerű Kártyavár című sorozat egyik főszereplője, Robin Wright kiharcolta, hogy epizódonként ugyanannyit fizessenek neki is, mint férfi partnerének, Kevin Spacey-nek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 07.