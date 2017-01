Márciusban debütál Terrence Malick új filmje

Az SXSW fesztiválon kiderül, mit tud Az őrület határán és Az élet fája rendezőjének új alkotása.

Az austini SXSW fesztiválon lesz Terrence Malick új filmjének a világpremierje – közölte a The Guardian. A Ryan Gosling és Rooney Mara főszereplésével készülő alkotást mi is beharangoztuk: akkor még Weightless volt a munkacíme, végül viszont Song to Song-ként fogják bemutatni. A film az SXSW nyitógáláján lesz látható.

A Song to Song nagyrészt szintén itt, Malick szülővárosában forgott. Érkezését már régóta várják a rendező kedvelői: már 2011 novemberében érkeztek hírek arról, hogy a városi Fun Fun Fun fesztiválon vettek fel jeleneteket. A forgatás aztán 2012-re befejeződött, nemsokkal a Knight of the Cups-é előtt: utóbbit végül tavaly márciusban mutatták be. Malick azóta elkészítette a Voyage of Time című Imax-dokumentumfilmet, amit a tavalyi velencei filmfesztiválon mutattak be.

A korábban Lawless és Weightless címen is ismert film főszerepeiben Ryan Gosling-ot, Rooney Marát, Natalie Portmant és Michael Fassbendert találjuk. A közzétett történet szerint egy modern szerelmi történetet mutat be a film, két zavaros kapcsolat találkozását az austini zenei színtéren belül. Olyan zenészek is feltűnnek így az alkotásban, mint Patti Smith, Iggy Pop, Lykke Li és a Florence and the Machine is.

Az SXSW-n debütál a John Hawkes- és Octavia Spencer-féle detektívsztori, a Small Town Crime, valamint a Fawzia Mirza által jegyzett muszlim felnövekvéstörténet, a Signature Moe is.

A fesztivált március 10. és 18. között rendezik meg a texasi Austinban.