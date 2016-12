Meghalt Carrie Fisher

Cikkünk folyamatosan frissül

Hatvanéves korában életét vesztette Carrie Fisher, a Star Wars népszerű Leia hercegnője.

A színésznő egy Londonból Los Angelesbe tartó repülőjáraton kapott szívrohamot múlt héten. Azonnal kórházba szállították, később pedig testvére, Todd Fisher azt nyilatkozta, hogy a legjobb kezekben van, de nem mondhatja el, hogy stabil az állapota. A színésznőt az intenzív osztályon kezelték.

Carrie Fisher új életrajzi könyvének (The Princess Diarist) bemutató turnéján vett részt, a TMZ szerint pedig már a repülőn újra kellett éleszteni.

Édesapja Elizabeth Taylort választotta

Carrie Frances Fisher 1956. október 21-én született Beverly Hillsben. Édesanyja, Debbie Reynolds színtén színésznő volt, míg apja, Eddie Fisher énekesi karriert futott be. Carrie csak két éves volt, mikor szülei elváltak: édesapja 1959-ben már Reynolds legjobb barátnőjét, Elizabeth Taylort vette feleségül.

Szülei viharosabb magánélete mellett Carrie Fisher a könyvekben talált menedékre: már korán verseket írt, és falta a klasszikus irodalmat.

Leia hercegnő közel negyven éve

Egyik első szerepét a Broadway-musical Irene-ben nyújtotta 1973-ban: a darabban édesanyja játszott, ő pedig még énekelt is. Filmes debütálása az 1975-ös, Hal Ashby rendezte Shampoo-hoz kötődik: itt már olyanok mellett szerepelhetett, mint Warren Beatty, Julie Christie és Goldie Hawn. Nem sokkal később következett az egész életét meghatározó szerepe: az 1977-es Star Warsban Leia Organa hercegnőt játszotta. Nemrég ismét nagy sajtónyilvánosságot kapott: a forgatás során a való életben is szerelmi kapcsolat szövődött közte és a Han Solót alakító Harrison Ford között. (Aki később Mary Marquardtot vette el.)

Leia szerepében aztán rövid időn belül kétszer is visszatért Harrison Ford és Mark Hamill oldalán: A Birodalom visszavág 1980-ban, A Jedi visszatér pedig 1983-ban jött ki. Az eredeti, később negyedik résszé váló filmet még maga George Lucas rendezte, aki az ötödik és hatodik résznek már az írói székében foglalt helyet.

Nemcsak karrierje elején énekelt: a hamar világszerte népszerűvé váló Star Wars még egy olyan, kevesek által ismert tévéfilmet is kitermelt magából, mint amilyen az 1978-as Star Wars Holiday Special volt. Nem a Zsivány egyes volt tehát az első spin-off, bár az éneklős, Chewbacca családját is bemutató Holiday Specialt az alkotók igyekeztek gyorsan feledtetni. Ennek ellenére abban Ford, Fisher és Hamill is felbukkant.

A Hayden Christensen és Natalie Portman fémjelezte új részekben aztán nem bukkant fel, de a tavaly kijött hetedik részben már újra Leia hercegnőként szerepelhetett Fisher. Egy 2013-as interjúban beszélt arról, hogy újra Leiaként térhet vissza a nagyvászonra: ekkor félig viccesen azt mondta, a hercegnő épp olyan lesz, mint egykoron, csak kicsit lassabb, és kevésbé kész a nagy csatára. Az ébredő erő nagy rejtőzködője aztán Luke Skywalker lett: míg Fisher és Ford a teljes filmben szerepeltek, Mark Hamill csak egy jelenet erejéig bukkant fel. Ugyanakkor a Rian Johnson rendezte, jövőre bemutatandó nyolcadik részben is várhatóan szerepelni fog Fisher: egyelőre kérdéses, halála miként fogja érinteni a következő részeket.

Kisebb szerepeket kapott

Az eredeti Star Wars-trilógia után Fisher olyan filmekben szerepelt még, mint az 1980-as The Blues Brothers, az 1986-os Hannah és nővérei, az 1989-es Harry és Sally vagy a 2000-es Sikoly 3. A nagyobb sikerek ugyanakkor inkább Fordnak jutottak ki, míg Mark Hamill és Carrie Fisher kisebb szerepeket kaptak a trilógia után. A 2001-es Jay és Néma Bob visszavág-ban apácát játszott, de felbukkant az 1997-es Austin Powersben is. Szinkronizált is: az ő hangján szólalt meg a Family Guy rajzfilmsorozatban Peter Griffin főnöke, Angela.

