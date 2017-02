Mégsem lesz harmadik része a Shop-stopnak

A négy főszereplő egyike mégsem vállalta a produkciót, így nem lesz harmadik része a Shop-stopnak – jelentette be Facebook-oldalán Kevin Smith. A rendező két éve beszélt még arról: az 1994-es első és a 2006-os második után megrendezheti Dante és Randal történetének harmadik részét is. Arról Smith nem írt, melyikük mondta vissza a filmet: a felengedni igazán sosem képes Dantét életre keltő Brian O’Halloran, esetleg a rasszista kifejezések szalonképessé tételéért harcba szállni mindig kész Randalt megformáló Jeff Anderson.

hirdetés

Az biztosnak tűnik, hogy nem állandó társa, Jason Mewes (Jay) akadékoskodott. Legalábbis különös lenne a rendező másik bejelentésének fényében: Smith ugyanis közzétette, komolyan tervbe vette a Jay és Néma Bob visszavág folytatásának elkészítését.

A 2001-es eredeti film a rendező karrierjének egyik csúcspontja volt: itt volt az összes visszatérő alakja, filmes univerzumának számos őrült karaktere, plusz még rengeteg ismertebbnél ismertebb mellékszereplő. Az igencsak szabadszájú vígjátékban önmagát alakította James Van Der Beek, Jason Biggs, Matt Damon, Shannen Doherty, Gus Van Sant és Wes Craven is. Ráadásul még Mark Hamill és Carrie Fisher is felbukkant, utóbbi egy apáca szerepében.

Smith állítása szerint miután a Shop-stop folytatásának terve meghiúsult, egy Shop-show-filmen dolgozott, de végül abból sem lesz semmi. Az 1995-ös film után most egy tévésorozatban gondolkozott, de hiába küldte el az ötletet hat különböző társaságnak is, mindegyik visszadobta. Állítása szerint mégsem keseredett el, és ez nem az a szakma, amiben mindenki minden vágyát valóra tudja váltani. Mint írta, korábban eladta már a Shop-stopot, a Shop-show-t, a Dogmát, a Képtelen képregényt is, így ezek terén szűkös a mozgástere. Nem adott túl ugyanakkor a Jay és Néma Bob visszavágon, így már bele is kezdett a folytatás megírásába.

hirdetés

A rendező az utóbbi években mellőzte korábbi népszerű alakjait és különféle új projektekbe vágott bele. 2008-ban vígjátékot rendezett Zack és Miri pornót forgat, 2011-ben akcióthrillert Veszett világ címmel. Mérsékelt sikert aratott 2014-es horrorja, az Agyar, illetve tavalyi filmje, a Yoga Hosers is.