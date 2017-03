Megvédték Scarlett Johanssont a rasszista kritikáktól

Ezúttal kritika helyett megvédte a rasszista beszólásoktól Scarlett Johanssont Mamoru Osi japán filmrendező. Az amerikai színésznőt azután kezdték ki, hogy kiderült, ő alakítja majd a most debütáló, Magyarországon március 30-án, csütörtökön bemutatásra kerülő Ghost in the Shell – nálunk Páncélba zárt szellem címen futó mozi élőszereplős változatában a főszereplő kiborgot, Motoko Kusanagit.

Az 1995-ben bemutatott japán animációs film, majd a későbbi folytatások és sorozatok rajongóinak elsősorban az fájt, hogy Johansson amerikai, és milyen dolog már az, hogy egy japán karaktert személyesít meg. A felháborodás igen heves volt, s abba az animációs eredetit rendező Osi is bekapcsolódott, s azt találta mondani, hogy ezzel a lépéssel kifehérítik a karaktert, ami nem igazán jó. Most azonban, hogy közeleg a premier, a rendező védelmébe vette a színésznőt. „Mivel egy kiborgról beszélünk, így tulajdonképpen se a neve, se a teste nem eredeti, így mindegy is, hogy Motokót japán vagy más formálja meg” – mondta egy interjúban a rendező, akit a brit The Independent napilap idézett. Hozzátette, szerinte Johansson a legjobb választás volt, s a kritikusoknak igazából politikai motivációi, kifogásai voltak.

A 65 éves japán rendező most arra is emlékeztetett, hogy hány olyan filmes szerep ismert korábbról, ahol a színész és a karakter teljesen eltérő etnikumú volt. Az amerikai John Wayne például eljátszotta a mongol Dzsingisz kán, míg az egyiptomi származású Omar Sharif az orosz Doktor Zsivágó szerepét. „Ha ilyesmi nem lenne lehetséges, akkor, ha így nézzük, akkor például Darth Vader se szólalhatott volna meg angolul a mozivásznon” – mondta a japán filmes.