Mindent bekebelez a Disney, nem csoda, ha kaszálnak

Rekordévet zárt a Disney, a nagy filmstúdiók közül elsőként érte el a 7 milliárd dolláros (2079 milliárd forintos) éves bevételi álomhatárt. 2016-ban szinte minden nagyszabású filmjük kasszasiker lett.

A Csillagok háborúja univerzumában játszódó, a Halálcsillag terveiért folyó harcról szóló Zsivány Egyes pedig még a korábbi komoly várakozásokat is felülmúlta. Így az évből hátralévő több mint egy hét alatt a Disney akár a 8 milliárd dolláros bevételt is megközelítheti.

Az eddigi rekordot a Universal Stúdió tartotta 6,9 milliárd dollárral. Ezt tavaly érték el, köszönhetően a Jurassic World és a Halálos iramban 7. című művészi alkotásoknak.

Idén a Disneynek három filmje is több mint egymilliárd dollárt hozott: Amerika kapitány – Polgárháború; Szenilla nyomában; Zootropolis – Állati nagy balhé. S mindezek mellett ráadásul A dzsungel könyve új feldolgozása csupán egy kicsivel maradt el az egymilliárdos bevételtől. A Benedict Cumberbatch főszereplésével novemberben bemutatott Doctor Strange is már több mint 650 millió dollárt szedett össze.

2016 tíz legnagyobb kasszasikere közül ötöt a Disney jegyez. A 2015 decemberétől forgalmazott Star Wars-film, Az ébredő Erő 2,07 milliárd dolláros bevételével nem talált vetélytársra.

Kellett a sikerhez Bob Iger stúdiófőnök építkezése. A Disney az elmúlt tíz évben megszerezte a Pixar animációs stúdiót, a Marvel Comics szuperhős-univerzumot, 2012-ben pedig a LucasFilmet is bekebelezte a cég. Amely jövőre is komoly bevétellel számolhat, hiszen bemutatják a Szépség és a Szörnyeteg élőszereplős változatát Emma Watsonnal, a Karib-tenger kalózai új részét, a Marvel-univerzum is folytatódik, jön a Verdák harmadik epizódja, és mindezt decemberben a Csillagok háborúja nyolcadik részével koronázzák majd meg.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 23.