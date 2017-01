Mit tudunk eddig az év egyik legjobban várt filmjéről?

Lucasfilm Ltd.

A Csillagok háborúja nyolcadik része, a nemrég elhunyt Carrie Fisher utolsó (?) filmje decemberben érkezik. Vigyázat, spoilerveszély!

Még megy a mozikban a 2016-os év Star Wars-filmje, a Zsivány Egyes, de a hardcore rajongók figyelmüket az idei év decemberében vászonra kerülő nyolcadik epizódra koncentrálják. Érdemes hát összeszedni, mit tudunk eddig pontosan az esztendő egyik legjobban várt filmjétől, amelynek hivatalosan még mindig nincs címe.

A nyolcadik rész hivatalos premierdátuma 2017. december 15-e. Az évtized eddigi két Star Wars-filmje esetében a magyarországi forgalmazó, a Forum Hungary el tudta érni, hogy az aktuális dátumot megelőző egy-két napban mutassák be hazánkban a filmeket, reméljük, ez idén is sikerülni fog.

Az alkotás rendezője Rian Johnson, zeneszerzője pedig az eddig csupán egy Star Wars-filmet, a Zsivány Egyest kihagyó John Williams (akkor Michael Giacchino helyettesítette remekül helytállva). A filmben visszatérnek olyan jól ismert színészek, mint Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO) és Carrie Fisher (Leia Organa tábornok).

Utóbbi ugyan elhunyt tavaly december végén, de a hírek szerint minden jelenetet leforgatott. A Disney ráadásul biztosítást kötött Fisher váratlan halála esetére, így 41 millió dollárt kaszált a szomorú eseményen. Azt egyelőre nem tudni, hogy Leia hercegnő sorsa megváltozik-e Fisher halálával, hiszen például a Zsivány Egyesben is komputeres animációval keltették életre a fiatal szenátort. A The Hollywood Reporter szerint az azonban bizonyos, hogy a Disney agytrösztjei összeültek, hogy eldöntsék, mi legyen Leia Organa karakterének sorsa a nyolcadik és kilencedik epizódban, mivel utóbbiban állítólag igen fontos szereplő lett volna. A Star Wars honlapján nem sokkal később közölték, nem fogják digitálisan vászonra álmodni Carrie Fisher karakterét.

Visszatér a legújabb trilógia első részéből, Az ébredő Erőből már ismert Adam Driver (Kylo Ren), Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), valamint Domhnall Gleeson (Hux tábornok) és Gwendoline Christie (Phasma százados). Utóbbi kettő szereplése a történetből is elárul egy keveset: nem haltak meg a Starkiller bázis felrobbanásakor. Látjuk még a filmben Andy Serkist (Snoke), Peter Mayhew-t és Joonas Suotamót (Chewbacca), Mike Quinnt (Nien Nunb), Jimmy Vee-t (R2-D2), Carrie Fisher lányát, Billie Lourdot (Connix hadnagy) és Timothy M. Rose-t (Ackbar admirális).

Tudunk olyan színészekről is, akiknek szerepei még nem ismertek a nyolcadik epizódban. Felbukkan a filmben Benicio del Toro, Laura Dern, Kelly Marie Tran, Noah Segan, valamint a minden a legtöbb Star Wars-filmszereppel büszkélkedni képes Warwick Davis. Egy-egy jelenet erejéig olyan sztárok is megjelennek majd a vásznon, mint az énekes Gary Barlow, a világhírű színész Tom Hardy, valamint a Zsivány Egyes rendezője, Gareth Edwards. A direktor – aki az első önálló Csillagok háborúja-filmben is felbukkan saját bevallása szerint – nem az első Star Wars filmrendező lesz ilyen alkotásban, ugyanis George Lucas elrejtette saját magát A Sithek bosszújában.

A nyolcadik résznek is lesz a Star Wars-filmeknél már megszokott (de a Zsivány Egyesnél kimaradt) szöveges bevezetője. A történet ugyanott folytatódik, ahol Az ébredő Erő véget ért, azaz Rey és Luke Skywalker találkozásánál. Ez az első, tavaly februárban nyilvánosságra hozott nyolcadik epizódos képsorokból is kiderült: a kevesebb, mint egy perces kisfilmben a két karakter nézi egymást, majd Rian Johnson, a rendező bejelenti, hogy elkezdődött a forgatás. Ez egyébként már véget is ért tavaly, már az utómunkák zajlanak, új képsorokat viszont tavaszig nem láthatunk az új Star Wars-filmből. Kathleen Kennedy, a Disney alá tartozó Lucasfilm vezetője tavaly decemberben mondta azt, hogy hagynak időt, hogy a Zsivány Egyes kifussa magát, így tavasznál hamarabb nem jön ki előzetes a nyolcadik részhez.