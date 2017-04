„Nem lettem volna méltó Dumbledore”

Úgy vélem, nem lettem volna méltó arra, hogy eljátsszam Dumbledore professzor szerepét a Harry Potter című filmeposzban – erről beszélt egy friss interjúban Ian McKellen. A veterán színészlegenda a brit közszolgálati BBC Hard Talk című beszélgetős, rendhagyó módon közönség előtt zajló műsorában emlékezett meg arról, hogy a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola (angolul Hogwarts) igazgatóját, Albus Dumbledore-t alakító ír Richard Harris színész a második Potter-mozi forgatása után, 72 éves korában daganatos megbetegedés következtében elhunyt, és a helyére kerestek új szereplőt. Ő azonban nem fogadta el a szerepet, mert nem érezte úgy, hogy Harris helyébe léphetne. A most 77 éves színész a műsorban egyébként viccesen megjegyezte, hogy valójában ő az igazi mágus, utalva ezzel arra, hogy – megannyi más mellett – ő alakította Gandalfot A Gyűrűk Ura, valamint A hobbit filmekben.

Dumbledore szerepét végül egy másik ír származású színész, az immár 76 éves Michael Gambon kapta meg, s a Harry Potter és az azkabani fogoly című epizódtól hat részen át játszotta el. Az ugyancsak megszámlálhatatlan szerepből ismert Gambon többek között Dosztojevszkijt is alakította Makk Károly 1997-es A játékos (The Gambler) című filmjében is.

A J. K. Rowling által írt, hétrészes regénysorozat első része egyébként idén nyáron – június 26-án – lesz húszéves. Az első film 2001-ben került a mozikba. Az ifjú varázsló és társai kalandjai elképesztően népszerűek lettek, s a Potter-mániát látva a Warner Brothers stúdió egy külön Harry Potter-múzeumot épített a London melletti Watfordban, ahol a rajongók keresztül-kasul bejárhatják a filmben használt díszleteket.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.04.05.