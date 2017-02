Nemes Jeles László: Érdemes fontos dolgokról beszélni

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, a Saul fia, Nemes Jeles László Oscar-díjas alkotása nyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó elismerést a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti, londoni díjkiosztóján. Ez azt jelenti, hogy a film a négy legnagyobbként emlegetett filmes eseményen is díjazott lett: Cannes-ban, az Aranyglóbuszon, az Oscaron, és most már a BAFTA díját is neki ítélték. Magyar film ilyen pályát még nem futott be. Nemes Jeles Lászlótól telefonon ezért azt kérdeztük, hogy mindezt nem érzi-e lassan tehernek.

„Nem érzem tehernek, az egész stábbal együtt nagyon örülünk az elismeréseknek, hiszen ezek mind-mind a filmre és az üzeneteire hívják fel a figyelmet, és nekünk ez a legfontosabb. A díjak arra is rávilágítanak, hogy nagy szakmai múlt nélkül, akár első filmesként is lehet és érdemes fontos dolgokról beszélni és új megközelítéseket találni, ahogy ezt tettük a Saul fiával” – mondta a rendező, aki stábjával nyár elején kezdi forgatni a Sunsetet. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Jól állunk, de minden pillanata nehéz.”

Molnár Levente, a Saul fiában Abrahamot alakító erdélyi színész is ott volt Londonban, és a vörös szőnyegen egy #REZIST feliratú lapot tartott a kezében, amellyel azt jelezte, hogy a Romániában zajló tüntetések mellett áll. Felhívtuk Molnárt is, aki elmondta, több tüntetésen kint volt.

Molnár Levente: #REZIST Magyar Nemzet

„Értelmetlennek találom, hogy sürgősségi határozatokkal hozzon meg a kormány olyan döntéseket, amelyekkel egyébként is képtelenség egyetérteni – mondta a Magyar Nemzet kérdésére. – Ugyanis itt az történt, hogy egy estére szinte titokban összehívott kormányülésen elfogadtak egy határozatot, amely éjjel egykor már meg is jelent a hivatalos közlönyben. Ha a politikai játék és a demokrácia szabályai szerint működünk, akkor az ilyen kérdéseket be kell vinni a parlamentbe, és ott dönteni róluk. Felnőtt egy teljesen új generáció Romániában, amely az 1989-es forradalom után szocializálódott, és nem hajlandó a posztkommunista hagyatékkal együtt élni. Én mindkét rendszerből kaptam kóstolót, és az élményekből azt biztosan sikerült leszűrnöm magamnak tanulságként, hogy kevés fontosabb dolog van a civilizált, egymás érzelmi-értelmi intelligenciáját tiszteletben tartó kommunikációnál. És ez nem opcionális, hanem szinte kötelező.”

Magyarországon a nézők legutóbb a Duna tévén láthatták Molnár Leventét, Kovács István Szürke senkik című filmjében.

Molnár Levente és Nemes Jeles László Magyar Nemzet

„Decemberben fejeztük be Bogdán Árpáddal a Genezis című filmet, és Csoma Sándor fiatal rendező kisfilmjében is szerepeltem, ezek hamarosan láthatók lesznek. Ezeken kívül Adrian Sitaru Fixeur című filmjének gyártásában vehettem részt, amelynek nagyon szép volt a fogadtatása mind Romániában, mind külföldön, és forgathattam Szono Sion japán rendezővel is Kolozsvárott, ahol egyébként nagy örömmel dolgoztam az Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztiválon is” – zárta Molnár Levente.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 14.