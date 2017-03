Nyáron indul az új Harry Potter-film forgatása

Eddig is tudni lehetett, hogy J. K. Rowling ötrészesre tervezi a Harry Potter-előzménysorozatot, de most be is jelentették, mikor kezdik forgatni a Legendás állatok és megfigyelésük második epizódját – közölte az Independent. Az új rész első jeleneteit augusztusban veszik majd fel Európában. A forgatási helyszínek közt találjuk az Egyesült Királyságot és Párizst is, New Yorkról viszont, ahol az első epizód forgott, egyelőre nincs szó.

hirdetés

Felbukkan Dumbledore is

A következő Legendás állatok… filmben várhatóan feltűnik a fiatal Dumbledore professzor is, így egyesítve még jobban a Harry Potter-sorozat és az előzmények világát. A tavaly megjelent filmben láthattuk már a korábban csak emlegetett sötét varázslót, Grindelwaldot, akit Johnny Depp alakított. Rowling korábban beszélt arról is, hogy Dumbledore-t és Grindelwaldot szerelmi kapcsolat fűzheti egymáshoz.

A következő részben visszatér a különös lényekkel foglalkozó Göthe Salmander szerepében Eddie Redmayne, de a vele közeli viszonyt kialakító Katherine Waterston karaktere is. Láthatjuk majd Dan Foglert, Alison Sudolt, illetve Zoe Kravitzet, aki a korábban már emlegetett Leta Lestrange-et fogja játszani.

Jövőre érkezhet is a mozikba

A Legendás állatok és megfigyelésük következő epizódját is David Yates rendezi majd. Ő készítette már a 2007-es Harry Potter és a Főnix Rendjét is, valamint az utána következő három részt.

Az előző rész egy Oscar-díjat is besepert a legjobb kosztüm, jelmeztervezés kategóriában. A következő film várhatóan 2018. november 16-án kerül a mozikba.

hirdetés

A mostani előzménysorozat központi alakja az a Göthe Salmander, akinek tankönyvéből Harry Potter és barátai tanultak a Roxfortban. A Potter-filmeknél évtizedekkel korábban játszódó műről itt írtunk, itt pedig az alapjául szolgáló könyvvel vetettük össze a vásznon látottakat.