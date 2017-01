Ők a legesélyesebbek az idei Arany Glóbuszra

Egy évvel ezelőtt izgatottan vártuk, hogy lesz-e magyar siker az Oscar-díj előszobájaként számontartott Arany Glóbusz-átadón. Nemes Jeles László alkotása, a Saul fia történelmet írt akkor. Az idén Till Attila Tiszta szívvel című filmjét és a Goda Krisztina-féle Veszetteket neveztük, de a bírákat ezek a filmek nemigen hatották meg, a január 8-i átadón így nem lesz kiért izgulnunk, de azért számba vesszük, kik a legesélyesebbek az Arany Glóbuszra.

A drámai kategóriában legtöbben az egy fekete férfi történetét bemutató Moonlightot és a Casey Affleck főszereplésével készült, A régi város (Manchester by the Sea) című filmet tartják befutónak, de utóbbi elnyerheti a legjobb forgatókönyv díját is, Ben Affleck kisöccse ezért a szerepért ráadásul még a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat is bezsebelheti. Bár vannak, akik inkább úgy vélik, Denzel Washingtoné lehet a megtisztelő cím az általa rendezett Kerítések (Fences) főszerepéért.

A dráma kategória legjobb női alakításáért járó díjat a kritikusok szerint kizárólag Natalie Portman veheti majd át Jackie Kennedy megformálásáért a Jackie című alkotásban.

A musical és vígjáték kategóriában a kritikusok előrejelzése szerint Ryan Gosling és Emma Stone duettje, a Kaliforniai álom (La La Land) az egyértelmű nyertes, ráadásul a két főszereplő elhozhatja a kategória legjobb női és férfi alakításának díját is, Damien Chazalle pedig a legjobb rendezőnek járó elismeréssel lehet gazdagabb.

Az Oscar-díjjal ellentétben az Arany Glóbuszon a tévésorozatokat is díjazzák: az idén a Trónok harca mellett a misztikus Stranger Things és az itthon is látható, Hugh Laurie főszereplésével készült The Night Manager, valamint a West World című sci-fi sorozat lehet a nagy nyertes vasárnap este.

Az idei, 74. Arany Glóbusz-gálán Meryl Streepet a Cecil B. DeMille-életműdíjjal tüntetik ki, de őt a legjobb színésznő díjára is jelölték a musical/vígjáték kategóriában a Florence – A tökéletlen hang című filmjéért.

A díjak sorsáról a Hollywoodban élő külföldi újságírók szervezete, a HFPA tagjai szavaznak, a szervezetnek egy magyar tagja is van Návai Anikó személyében. A hollywoodi Beverly Hilton Hotelben tartandó gála házigazdája Jimmy Fallon lesz.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 07.