Oscar 2017: mindenki a Mindenkire vár

89. alkalommal tartják meg a kaliforniai Los Angelesben a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia díjátadóját, ahol az előző év filmjeit és az azokat készítő filmeseit részesítik elismerésben. Az Oscar gála helyszíne ezúttal is a Hollywood Boulevardon álló Dolby Színház.

Külön izgalmas, hogy a Saul fia tavalyi győzelme után idén is szurkolhatunk magyar alkotásért: Deák Kristóf Mindenki című kisjátékfilmjének, amely nem mellesleg az Oscar-díj alapítása óta az első magyar jelölés a Legjobb élőszereplős rövidfilmek kategóriájában.

Justin Timberlake énekes-színész rövid performanszával veszi kezdetét a gála. Got that sunshine in my pocket, vagyis napfény van a zsebemben, énekli a Can't stop the feeling című dalában. Hamarosan kiderül, ki énekelheti majd utána ugyanezt.

Jimmy Kimmel először vesz részt a gálán – mondja, és valószínűleg utoljára, teszi hozzá gyorsan. A gála házigazdája civilben komikus, esti beszélgetős műsort vezet az ABC csatornán. Kimmel minden jelöltet sorba vesz, és mindenkihez van egy kedvesen cinikus szava. Meryl Streepnek szenteli a legtöbb figyelmet, ami nem meglepő, hiszen a színésznő a Golden Globe-gálán keményen neki ment Donald Trump amerikai elnöknek, aki ellentámadásában túlértékelt színésznőnek nevezte a sztárt. Kimmel ezen viccelődve dicséri fel alaposan Streepet.

Alicia Vikander, a tavalyi női győztes (A dán lány) adja át a legjobb férfi mellékszereplő kategóriájának díját. A jelöltek Mahershala Ali, a Holdfény, Jeff Bridges a Hell or High Water, Lucas Hedges, A régi város (Manchester by the Sea), Dev Patel az Oroszlán, és Michael Shannon az Éjszakai ragadozók című filmekért. A díjazott pedig Mahershala Ali lett. Nem meglepő a döntés, szinte minden előrejelzés őt hozta ki győztesnek. A muszlim színész köszönőbeszédében megemlítette, hogy egy hete született gyermeke.

A legjobb jelmez és smink díját Kate McKinnon és Jason Bateman adja át. És egy kisebb meglepetésre a legjobb sminkért és frizuráért a Suicide Squad – Öngyilkos osztag csapata, Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini és Christopher Nelson kapta az Oscart. A legjobb jelmez díját Colleen Atwood kapta a Legendás állatok és megfigyelésük című filmért. Ez azt jelenti, hogy a 14 jelölést begyűjtő Kaliforniai álom első esélyét elbukta. Sokan a jelmez díját már jó előre odaadták a zenés filmnek.

A legjobb dokumentumfilm díját A számolás joga című film főszereplői adják át. Színpadra lép Katherine Johnson is, aki a NASA űrprogramjának egyik kutatója volt, az afro-amerikai hölgy munkája nélkül az űrutazás aligha jöhetett volna létre úgy és akkor, ahogy végül megvalósították. Többek közt az ő történetét meséli el A számolás joga. Az Oscart az O.J Simpson-ügyet, a volt felesége és annak új barátja meggyilkolásával vádolt, majd felmentett egykori amerikai focis életét feltáró O.J.: Made in America című alkotásért Ezra Edelman és Caroline Waterlow kapta.

Cheryl Boone Isaacs, az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia elnöke lép a színpadra, és a film varázsáról mesél. A beszéde után apró vitorlázó, ejtőernyőző ajándékok érkeznek az égből a teremben ülők ölébe. Jövőre így kéne kiosztani a díjakat is – mondja Kimmel. Ezt követően a legjobb hangvágás díját adják át. Az Oscart Sylvain Bellemare kapja, az Érkezés című sci-fiért. A legjobb hangkeverés díját pedig A fegyvertelen katona stábja, Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie és Peter Grace kapják.

