Oscar előtt: megvannak a legrosszabb filmek

2017. február 26.

Négy-négy díjat nyert el Danish D'Souza Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party és a Batman Superman ellen – Az igazság hajnala című szuperhős film az év legrosszabb filmjeinek járó Arany Málna-díjak közül.