Peter Jackson is ott volt a Zsivány Egyes forgatásán

Gareth Edwards elmesélte, miért hiányzik annyi előzetesben látott jelenet a filmből. Vigyázat, spoilerveszély!

Nagyon jól teljesít a mozipénztáraknál a december közepén bemutatott első önálló Star Wars-film, a Zsivány Egyes (kritikánk itt), amelynek rendezője leült az Empire magazinnal egy podcast erejéig, és elmesélt egy-két érdekességet az alkotással kapcsolatban. Gareth Edwards ismét elmondta, amit már korábban is, hogy álommeló volt a Zsivány Egyest rendezni, örül, hogy visszarepülhetett a gyermekkorába, és csak ezt a filmet csinálta volna meg az összes Star Wars-alkotás közül.

Állítása szerint az eredeti tervek között szerepelt, hogy legyen szöveges bevezető a Zsivány Egyes elején is, de fél évvel a forgatások előtt Gary Whitta forgatókönyvíró elvetette az ötletet, pedig Edwards tiltakozott. Végül képsorokkal készítettek bevezetőt, a Jyn Ersóról szóló visszaemlékezések ugyanis kiváltják a szöveget. „A filmünk ráadásul szintén egy szöveges bevezetőből nőtte ki magát” – jelentette ki Edwards, aki utalt arra is, hogy ezzel egy örökös körforgásba kerültek.

Gareth Edwards rendező a Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet forgatásán Galen Erso megformálóját, Mads Mikkelsent instruálja. Az ekkor forgatott képsorok bevezetőként szolgálnak a filmben Fotó: Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd.

A direktor elmesélte azt is, hogy a Skywalker Ranchen tett látogatásaik során döntötték el végleg, amit már az elején terveztek: az Egy új remény fel nem használt képsorait, amelyeken az X szárnyú gépek pilótái kommunikálnak, felhasználják a Zsivány Egyesben is. A negatívokról újraszkennelték ezen részleteket más jelenetekkel együtt, ezeket feljavították az Industrial Light & Magic technikusai (e cégnél dolgozik a magyar grafikus Menyhei Szabolcs is, részletek itt). „Azt akartam, hogy Arany Vezér és mások benne legyenek – afféle főhajtásként –, majd azon gondolkodtam, vajon hányan fogják észrevenni?” – mondta Edwards, hozzátéve: a premieren az ő feltűnése kapta az egyik legnagyobb ovációt, a direktor erre öklével az égbe csapott.

Nagyon örült annak is, hogy a híres kék tejet is berakhatta a filmbe. Elmesélte, harmincadik születésnapját a tunéziai forgatási helyszíneken töltötte, és ivott az italból Luke Skywalker „otthonában”. „Tele van a film elrejtett utalásokkal, közel száz ilyet kitaláltunk, de kb. ötvenet hagytunk a filmben, hogy ne boruljon fel az egyensúly” – jelentette ki a Zsivány Egyes rendezője, aki maga is bekerült az alkotásba. Állítása szerint a legvégén szerepel, de nem mondta meg, pontosan hol. Egyébként ezzel nem ő az első Star Wars-rendező, aki bekerült valamelyik filmbe, ugyanis George Lucas is felbukkant A Sithek bosszújában. Igaz, már az is hivatalos, hogy Edwards a nyolcadik epizódban is feltűnik majd a vásznon, így neki már két ilyen szereplése is lesz.

Gareth Edwards, a Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet rendezője a film forgatásán Fotó: Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd.

Az, hogy Vader ismét bekerült egy Star Wars-filmbe, ráadásul más oldalát ismerhettük meg, mint az eddigiek, nem a véletlen műve: Edwards irigykedett A Birodalom visszavágra, amelyben láthattuk a Sith tarkóját. A bacta-tartályos jelenetet állítása szerint Björk All Is Full Of Love című klipje ihlette. „Imádtam az ötletet, hogy megmutathatom, ő is sebezhető. Vader nagyon-nagyon rossz, de adtunk neki némi emberi tulajdonságot is, így szimpatizálhatsz vele” – mesélte a direktor. Szerinte elgondolkodtatja a nézőket ez a jelenet, amely emlékezteti őket arra is, miket tett Vader korábban, ami miatt amputálni kellett tagjait, és égési sérülései is vannak.

A jelenet felvételénél ott volt Peter Jackson, A Gyűrűk Ura- és A hobbit-filmek rendezője is. Edwards elmondta, szintén Londonban volt az új-zélandi direktor, akit sikerült meggyőzni, hogy eljöjjön a Pinewood stúdióban zajló forgatásra. Megírta neki, hogy hamarosan kezdik Darth Vader jelenetének felvételét, mire Peter Jackson válaszolt: „Fél órán belül ott vagyok!” Pontosan ekkor meg is érkezett a film végi Vader-képsorok forgatására, amelyről Edwards azt mondta, élete legnagyobb megtiszteltetése, hogy ezt a jelenetet rendezhette. Annak viszont nem örült, hogy egy Disney-film esetében szinte az összes fontos karaktert ki kellett nyírni – persze ennek is megvolt az oka, nem voltak benne az Egy új reményben. Igaz, sokáig reménykedett, hogy Jyn Ersót (Felicity Jones) és Cassian Andor századost (Diego Luna) megmentheti, de senki sem vetette fel ezt a Disney részéről.

Jyn Erso (Felicity Jones) a Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet előzetesének egyik pillanatképén. Ez a jelenet sem szerepelt a filmben Lucasfilm Ltd.

A Zsivány Egyes kapott némi kritikát amiatt, hogy az előzetesekben szereplő képsorokból rengeteg nem került be végül a kész filmbe – mi is írtunk erről hosszabban. Edwards erről egy konkrét jelenet kapcsán nyilatkozott, ez nem más, mint amelyikben Jyn Erso szembenéz egy TIE-vadásszal. Edwards úgy véli, a marketingesek tehetnek mindenről, ők az önállóan legjobban megálló képsorokat válogatták ki a sok leforgatott verzióból, így olyanokat is, amelyek végül nem kerültek be a Zsivány Egyesbe. „Tudom, hogy nincs benne a filmben, de a hangulata ott van” – ilyeneket mondtak neki a marketingesek.

Wilhuff Tarkint CGI-technológia révén keltették életre: Guy Henry színésznek kellett eljátszania, hogy ő a már rég elhunyt Peter Cushingként formálja meg a karaktert. Ehhez Henry rengeteg régi Sherlock Holmes-epizódot nézett meg, amelyekben Cushing is szerepelt – mesélte Gareth Edwards. A Zsivány Egyes rendezője ugyanakkor beszélt arról is, hogy el kellett mondják Henrynek, mikor megkapta a szerepet, hogy egy Star Wars-filmben lesz benne, de senkinek sem mondhatja el, ráadásul az arcát sem látja majd senki.