Rövid folytatás készül az Igazából szerelemhez

Ha nem is nagyjátékfilmes hosszban és eleve televízióra tervezve, de tizennégy év után elkészül az Igazából szerelem folytatása – írta a The Guardian. Régi vágya ez a karácsonyi film rajongóinak, akik eddig csak egymondatos válaszokat kaphattak arról, mi történt a befejezés után kedvenceikkel. A forgatókönyv alakulásába besegítő Emma Freud, Richard Curtis rendező felesége például egy éve arról beszélt: Alan Rickman és Emma Thompson karakterei házasok maradnak, de már nem lesznek ugyanolyan boldogok, Keira Knightley és Andrew Lincoln figurái viszont már nem jönnek újra össze.

Rickman halála után viszont sem Harry, sem felesége nem tér vissza. Felbukkan ugyanakkor Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Bill Nighy, de még Rowan Atkinson is. A rendező ugyanúgy Richard Curtis, aki szerdán jelentette be a rendkívül népszerű film folytatásának érkezését. Pontos dátum is van már: a BBC március 24-én, az úgynevezett Piros orr napon (Red Nose Day) fogja leadni a filmet. Az amerikai nézők két hónappal később, május 25-én találkozhatnak vele az NBC-n.

Sosem álmodtam róla, hogy írhatok egy folytatást az Igazából szerelemhez, de aztán úgy gondoltam, jó móka lenne tíz percben megnézni, ki hol tart épp – fejtette ki a Guardian cikke szerint Richard Curtis. Az Igazából szerelem volt egyébként az ő rendezői debütálása, a film pedig világviszonylatban több mint 70 milliárd forintos bevételt ért el.

Curtis egyébként társalapítója annak a Comic Relief jótékonysági alapítványnak, ami életre hívta a Piros orr napot is.