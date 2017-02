Szarvasokkal megyünk a medvére

Csütörtökön indul a 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, amelyen több magyar film és számos magyar filmes is bemutatkozik. A világ egyik legjelentősebb mustrájának versenyprogramjában mutatják be Enyedi Ildikó Testről és lélekről című új alkotását. A filmalap támogatásával készült fanyar humorú szerelmesfilm két ember történetét meséli el, akik az álmaikban szarvasként találkoznak. A filmet, amelyben Borbély Alexandra és Morcsányi Géza játssza a főszerepeket, pénteken mutatják be Berlinben, a világpremiert követően pedig március 2-án kerül a hazai mozikba.

Enyedi Ildikó, Az én XX. századom, a Bűvös vadász és a Simon mágus alkotója új filmjéről elmondta, két kifejezetten zárkózott emberről szól, akiket a valóságban talán kevésre becsülnénk, ám a zártság mögött hihetetlenül intenzív és mély létet, erős érzelmeket találhatunk. Ennek az ellentétnek a feszültségéről akartam mesélni – fogalmazott a rendező a távirati irodának. Hozzátette, a film a széles közönségnek szól, ám a forgalmazásra korlátozottak a forrásaik, így bízik benne, a berlini bemutató segít majd a nézőknek rátalálni az alkotásra.

A Testről és lélekről tizenhét filmmel verseng majd a Berlinale fődíjáért, az Arany Medvéért. A fesztivál zsűrijének elnöke Paul Verhoeven (Elemi ösztön, Robotzsaru, Elle) holland rendező-forgatókönyvíró. Magyar film utoljára 2012-ben szerepelt a versenyprogramban. Fliegauf Bence Csak a szél című filmje akkor a zsűri nagydíját, az Ezüst Medvét is elnyerte.

A Berlinale rangos Panoráma szekciójában mutatják be Török Ferenc 1945 című történelmi filmjét. A görög tragédiákat idéző mű egyetlen nap néhány óráját mutatja be 1945 augusztusából. Ezt a pár órát megjelenítve mesél a második világháború utáni újrakezdésről a vidéki Magyarországon. A szintén a filmalap támogatásával megvalósult produkció világpremierjét nemrég tartották Miamiban, a 20. Zsidó Filmfesztiválon, ahol elnyerte a közönségdíjat. Magyarországon a Titanic Filmfesztiválon debütál a film április elején.

A fesztivál Generation programjában mutatják be a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animáció tanszékén végzett Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget című animációs rövidfilmjét. A diplomamunkaként készült alkotás egy mágikus szigeten játszódik, ahol a fiatal nőstény tigrisnek egy idősebb hímmel kell szembenéznie.

A Kritikusok hete elnevezésű válogatásban debütál Máté Bori The Headless Appearance című kísérleti műve. Az ELTE filmszakán tanuló alkotó lapunknak adott interjújában elmondta, az ötlettől a kivitelezésig minden egy kézben volt, mindent egymaga csinált. A fesztiválszereplésről elárulta, egy levelezési listán küldte körbe a filmjét, ami annyira megtetszett az egyik szervezőnek, hogy beválogatták a szekció filmjei közé.

Rajtuk kívül is sok magyar színész, producer, filmes lesz jelen Berlinben. Palya Bea énekesnő a Django című francia filmben lesz látható, amely a fesztivál nyitófilmje is egyben. Mácsai Pál az Es war einmal in Deutschland... című német–luxemburgi–belga produkcióban szerepel.

Angelusz Iván producer közreműködésével készült a Little Harbour című szlovák–cseh koprodukció, Taschler Andrea az Utazás apánkkal című német–román–magyar–svéd alkotás koproducere volt. Jancsó Anna producer a The Party című brit filmben, Nedeczky Dóra a The Rabbit Hunt című amerikai–magyar koprodukcióban működött közre.

Tenki Réka amellett, hogy a Testről és lélekről szereplőjeként hivatalos a fesztiválra, a tekintélyes amerikai filmes szaklap, a Variety tíz figyelemre méltó tehetséges európai filmest bemutató rendezvényére is meghívást kapott.

A Berlinale az év első A kategóriás filmfesztiválja és Európa legnagyobb filmünnepe. Tavaly 337 ezer mozijegyet adtak el a vetítésekre.

