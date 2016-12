Taroltak a szuperhősös képregény-adaptációk

1,2 milliárd dollárt hoztak a konyhára idén azok a filmek, amelyekben Scarlett Johansson is feltűnt

Scarlett Johansson filmjei termelték idén a legnagyobb bevételt, már ami a mozijegyeladásokat illeti. A Forbes magazin összeállítása szerint azok az alkotások, amelyekben az amerikai színész 2016-ban feltűnt, összesen 1,2 milliárd dollárt hoztak a konyhára. A lista szerint egyébként az első hat helyezett filmjei jutottak 1 milliárd dollár fölé. Így az Amerika Kapitányt alakító Chris Evans, illetve a Vasembert is eljátszó Robert Downey Jr. is 1,15 milliárd, az Öngyilkos osztagban is szereplő Margot Robbie 1,1 milliárd, Amy Adams 1,04 milliárd, Ben Affleck alakításai 1,02 milliárd dollárt termeltek.

hirdetés

A lista alapján az is látszik, hogy a különböző szuperhősös képregény-adaptációk gyakorlatilag tarolnak bevétel szempontjából, hiszen a 870 millióval hetedik Henry Cavill (Superman), a 820 millióval nyolcadik Ryan Reynolds (Deadpool), sőt a 775 millió dollárral tizedik Will Smith (Deadshot) is ilyen mozik jegyeladásainak köszönheti helyezését. A sorból így egyedül az a Felicity Jones lóg ki, akinek 805 milliós bevételeredménye oroszlánrésze a Csillagok háborúja-univerzum legújabb darabjából, a Zsivány egyesből áll. Az összeállításban azt nála külön kiemelik, hogy mindez úgy jött össze, hogy a film „csak” december közepén debütált. Így ha az összeredményt nézzük majd, ez a szám meghaladhatja azon színészekét, akik az idei naptári évet figyelembe véve megelőzték őt.

Egyébként az amerikai The Hollywood Reporter hírportál összeállítása szerint az idei esztendőben újabb rekord dőlhet meg, ugyanis a karácsonyi hosszú hétvége adataival együtt soha nem látott magasságig jutnak a mozijegybevételek az Egyesült Államokban. A tavalyi végeredmény 11,14 milliárd dollár volt, most ez az összeg 11,3 milliárdig is felkúszhat. Ez amúgy épp a Zsivány egyesnek köszönhető leginkább, amely a karácsonyi időszakban négy nap alatt termelt 96 milliót az eladott belépőkből.

Nemrég a Forbes közzétette azt az idei költséghatékonysági listát is, amely azt mutatja, 1 befektetett dollár hányszorosan térül meg egy-egy színész alakítása nyomán. Ebben – immár második éve – Chris Evans a legjobb, nála ugyanis 1 dollárból 135,8 lesz, az egyebek között A galaxis őrzőivel nagyot menő Chris Prattnél ez a mutató 125,4 dollár. Johansson ezen a listán is dobogós, nála 1 befektetett dollár 88,6-szeresen térül meg.

Itt egyébként nincs akkora szuperhősös dominancia, mint a bevételi adatok esetében, ugyanis Mila Kunis (49,5 dollár), Vin Diesel (32), Jennifer Aniston (27,8) sem ilyen mozikban jeleskedett. Őket követi Ben Affleck (20,1), Robert Downey Jr. (18,4), valamint Matt Damon és Jennifer Lawrence (holtversenyben 17,7).

hirdetés

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 29.