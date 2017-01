Történelmi és absztrakt filmet is viszünk Berlinbe

Görög tragédiákat idéz, és mindössze néhány óra leforgása alatt játszódik Török Ferenc drámája, az 1945: a téma a címnek megfelelően a II. világháború utáni újrakezdés lehetősége, ezúttal a vidéki Magyarországon. A történet szerint egy kelet-magyarországi faluban vagyunk, ahol mindenki épp a jegyző fiának esküvőjére készül.

hirdetés

Mint most a Berlinale szervezői bejelentették: a február 9–19. között 67. alkalommal megrendezendő fesztivál Panoráma szekciójában mutatják be az új magyar történelmi alkotást. A filmet támogatta a Filmalap, valamint a Claims Conference is, a produceri székben pedig a tavaly ősszel elhunyt Angelusz Iván foglalt helyet. A forgatókönyvet Török közösen jegyezte Szántó T. Gábor íróval, lapunk szerzőjével, a főbb szerepekben pedig Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás, Szirtes Ági és Nagy-Kálózy Eszter találhatóak meg. Az operatőr Ragályi Elemér, a látványtervező pedig Rajk László volt. A magyar premier a Titanic Nemzetközi Filmfesztiválon lesz április elején.

Kísérleti magyar filmet is bemutatnak a Berlinalén: Máté Bori kétperces absztrakt filmje, a The Headless Appearance a Kritikusok Hete szekcióban lesz látható. A művet kézzel festették, régi családi fotók negatívjaiból áll, és a múló időnek állít emléket. Fiatal alkotóról van egyébként szó: Máté Bori 1990-ben született, jelenleg az ELTE BTK-n tanul filmtörténetet. Korábban készített már két kísérleti filmet Lichter Péterrel közösen, akivel még tavaly év végén interjúztunk. A The Headless Appearance első nyilvános vetítése Berlinben lesz.

hirdetés