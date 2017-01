Trump ellen tüntetett Shia LaBeouf, letartóztatták

Nem a még mindig csupán harmincéves botrányhősről, Shia LaBeoufról lenne szó, ha a színész nem csatlakozott volna a Trump-kritikusok egyre növekvő táborához is. A filmsztár már évek óta jóval nagyobb figyelmet generál különös performanszaival, mint filmszerepeivel – bár ezt nézhetjük onnan is, hogy többnyire filmjeinek csinál ezzel újabb és újabb bizarr reklámot. Így volt ez A nimfomániás premierje után is: LaBeoufban ekkortájt szakadt el valami, a 2014-es Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon pedig papírzacskóval a fején jelent meg, amelyre azt írta, „többé nem vagyok híres”. Hiába, ennek ellenére is híres maradt, így #Iamsorry címmel beült egy Los Angeles-i galériába, újra felöltötte papírzacskóját, majd látogatókat fogadott, akik időnként megfoghatták a kezét.

LaBeoufnak ezúttal is van oka Trumpon túl is aktivizálnia magát, hisz főszerepet játszik a tavalyi, cannesi díjnyertes American Honey című filmben. Persze, ne legyünk igazságtalanok, nyilván a republikánus milliárdos megválasztása is felháborította őt. Olyannyira, hogy a napokban New Yorkban szervezett tüntetést, ahol jobbára dühösen arról üvöltözött, hogy Trump nem fogja megosztani őket. A The New York Times szerint továbbá feltette azt a kérdést is, miként fogadtathatja el a közvélemény, hogy „egy náci álljon ott kinn”.

Egy videón aztán már azt láthattuk: megjelent egy rendőr is, akivel a színész összetűzésbe keveredett, így az megbilincselte és elvezette őt. Erőszakos viselkedéssel, zaklatással vádolják, a bíróságon április 4-én kell majd megjelennie. A kisebb cselekményekért korábban már többször is letartóztatott színészt ezúttal sem tartották benn a börtönben.

A demonstrációról való élő közvetítés egyébként LaBeouf művészeti projektjének, a He Will Not Divide Usnak (nem fog megosztani minket) a része, amely eddig a gyakorlatban abban merült ki, hogy ellentüntető Trump-szimpatizánsokkal üvöltözött és lökdösődött.

A színész egyébként már gyerekkora óta a nyilvánosság előtt áll: szerepelt a 2003-as Charlie angyalai: Teljes gázzal és a Stanley, a szerencse fia, valamint a két évvel későbbi Constantine, a démonvadász című filmekben is.