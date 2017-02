Trump inspirálta Lars von Trier új filmjét

Az új amerikai elnök, Donald Trump inspirálja Lars von Triert új filmje elkészítésében – számolt be róla a The Guardian. A The House That Jack Built címszereplője Matt Dillon lesz, aki egy „kimondottan intelligens” sorozatgyilkost kelt életre. Tizenkét év telik majd el a filmben, ezalatt pedig végigkövethetjük azokat a merényleteket, melyek meghatározzák a „fejlődését”.

A Homo trumpus felemelkedése

„A The House That Jack Built osztja az elméletet, mely szerint az élet gonosz és lelketlen. Ennek szomorú bizonyítékát adja a Homo trumpus, azaz a patkánykirály felemelkedése” – ecsetelte még hétfőn a Dogville és a Melankólia rendezője.

Trier múlt héten még egy különös képet is megosztott, promotálandó a filmet. Ezen ő látható egy nagykabátban, kezében egy kaszával, amint épp egy csengőt ráz. Ezzel Carl Theodor Dreyer 1932-es horrorjára, a Vampyrra utalt vissza, aminek plakátján ugyanezt a beállítást láthatjuk.

A politikai korrektséggel egyébként a rendezőnek is akadt már problémája: miután egy 2011-es sajtótájékoztatón Hitlerrel viccelődött, a cannes-i filmfesztiválon nemkívánatos személlyé nyilvánították. Erre rá is játszott, amikor aztán A nimfomániás berlini bemutatóján egy „persona non grata” feliratos pólóban jelent meg.

Jövőre mutatják be

A The Guardian szerint von Trier sosem járt még az Egyesült Államokban, több filmje viszont ott játszódik, köztük a 2009-es Antikrisztus, valamint a 2003-as brechtiánus eposz, a Dogville. Valódi odüsszeiát kapunk a lap szerint A nimfomániástól aztán: az Antikrisztus után itt is Charlotte Gainsbourgot láthatjuk, amint egyre mélyebbre zuhan. A konkrét szexjeleneteket is tartalmazó film valójában jóval inkább szól magányról, reménytelen (ki)útkeresésről, mint a szexfüggőségről.

A The House That Jack Built forgatása márciusban kezdődött Svédországban, a bemutató pedig jövőre lesz.