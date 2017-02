Nagyon izgalmas, felemelő, minden várakozást felülmúló érzés volt megkapni az Oscar-díjat a Mindenkiért – kommentálták lapunknak stábtagok a hétfő hajnali elismerést. Amerikai idő szerint hajnali fél ötkor értük el Maly Róbert operatőrt, illetve a vele egy helyen tartózkodó Csillag Manó vágót. Mint mondták, Deák Kristóf rendező már ki is dőlt a hosszú nap után, ők viszont azóta is ébren voltak, fogadták a gratulációkat, sőt elmondásuk szerint már izgalmas egyeztetéseken is túl van a stáb.

Maly elmondta, a további sugárzásról, jövőbeli lehetőségekről folytak tárgyalások, több ígéret is elhangzott, bár még semmi konkrétat nem lehet tudni, „ez nagyon távolinak tűnik most” – mondta. Felkérés még nem hangzott el, de nagyon reménykeltő az egész – tette hozzá.

Gáspárfalvi Dorka: Mintha csak egy mesébe csöppentünk volna

Elértük az egyik főszereplő lányt, a Zsófit alakító Gáspárfalvi Dorkát is. Lapunknak beszámolt róla: azok után, hogy kimehettek Los Angelesbe, nem számítottak még arra is, hogy a legvégső pontig jutnak, és Oscar-díjjal térhetnek haza. „Nekünk az is öröm volt, hogy láthattuk Kaliforniát, az út maga is ajándék volt, hiszen még Grönlandot is érintettük. A Sziklás-hegységtől egyenesen ámulatba estem” – jegyezte meg. Hatalmas élménynek látta azt is, hogy végre a „hideg, de varázslatosan szép” óceánba gázolhatott, „maga a csoda volt, hogy a részesévé válhattunk az eseményeknek”. Többről már nem is mertek álmodni, mint az út végén a 150 méter hosszú vörös szőnyegre lépni, „ahol úgy kezeltek minket, mint bármelyik nagy világsztárt”.

Hais Dorottya, Gáspárfalvi Dorka és Szamosi Zsófia főszereplők, Udvardy Anna producer, Deák Kristóf rendező és Balázs Ádám zeneszerző az Oscar-gála vörös szőnyegén Facebook

Dorka szerint az elismerés Deák Kristófnak szól, és számára óriási öröm volt hozzájárulni, hogy a film idáig eljusson. A díjkiosztó világát hihetetlennek tartotta, mintha csak egy mesébe csöppentek volna, őt pedig elvarázsolták a ruhaköltemények és a hangulat is. Még azt is megkérdezte magától, vajon megérdemelte-e, hogy mindezt átélhesse. „Nagyon sok ember sokkal idősebb korában is csak vágyakozik erre, és álom marad számára” – mondta.

A kategória jelöltjeivel is jó hangulatban beszélgettek

A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia elnöke is szárnyai alá vette a készítőket, körbevezette, bemutatta őket – mondta lapunknak Csillag Manó vágó. Szerinte is minden várakozást felülmúl a siker. „Ez már az a szint volt amúgy is, amikor nincsenek várakozások. Amíg a kategória jelöltjei nem jöttek, nem is volt akkora őrületes izgatottság, csak a nomináltak sorsolásának kezdésénél indult meg a remegés, a feszült lábdobogás” – tette hozzá.

Csillag szerint rendkívül jó volt a fogadtatás, egy jól szervezett, hatalmas gépezet működését látták. Mint mondta, sokszor elhangzott, hogy a filmes közösség nem ismer határokat, és ez látszott azon is, mennyien örültek a sikernek, sőt a kategória többi jelöltjével is jó hangulatban beszéltek, gratuláltak, ahogy ők is tették volna, ha másé lett volna a szobrocska.

A legjobb élőszereplős rövidfilmek kategóriájában jelölték még a kanadai Ennemis Intérieurs, a svájci La Femme et le TGV, a dán Silent Nights és a spanyol Timecode című filmet.

Indulhatnak az amerikai vetítések

A számolás joga egyik főszereplőnője, Janelle Monáe is gratulált az elismeréshez – mesélte Csillag Manó. A számolás jogát jelölték a legjobb film, legjobb adaptált forgatókönyv és a legjobb női mellékszereplő kategóriájában, de ezeket végül nem váltotta díjra. A vágó elmondása szerint sokan megjegyezték, hogy látták is a magyar művet, de a karrierje igazán most indulhat be az Egyesült Államokban, mozikban is indulnak a vetítések. Bár nem akarja elkiabálni, Csillag szerint akár a legnézettebb magyar film is lehet most majd kinn a Mindenki.

Az Oscar-díj-kiosztóról szóló anyagot itt olvashatják el, itt pedig arról számoltunk be, hogy az érdeklődők most is végignézhetik az immár arany szobrocskával is elismert rövidfilmet.