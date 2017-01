Will Smith-szel jöhet az élőszereplős Dumbo-film

Will Smith tárgyalásokat folytat arról, hogy főszerepet játsszon a készülő, élőszereplős Dumbo-filmben – számolt be róla a Deadline. A korábban még Oscar-díjra is jelölt filmsztár azon gyerekek édesapját játszaná, akik szoros köteléket alakítanak ki a nagy fülű cirkuszi elefánttal. A Variety szerint már Tom Hanksnek is szerepet ajánlottak az alkotásban.

A sztrájkoló rajzolókon ironizáltak a filmben

Az eredeti rajzfilm 1941-ben készült el, a rendező pedig a Pinokkiót is jegyző Ben Sharpsteen volt. Ez volt a Disney negyedik animációs filmje a Hófehérke, a Pinokkió és a Fantázia után. A Dumbo forgatására esett a Disney rajzolóinak sztrájkja: a Filmes Rajzolók Szövetségének vezetője, Herbert Sorrell követelte, hogy a Disney velük szerződjön, ne pedig az IATSE-vel. A Disney ezt többször megtagadta, rajzolóinak egy része így 1941. május 29-én sztrájkra lépett. A filmben végül kifigurázták a tiltakozókat: bohócként ábrázolták őket, akik nekiindulnak, hogy a főnöknél csikarjanak ki fizetésemelést. „Rajta, vágjuk meg a főnököt kupán, ajvé jó lesz egy kis lóvé” – énekelték a magyar fordításban.

Tim Burton rendező még két éve szerződött a produkcióhoz, a stúdió pedig most már igyekszik erélyesebben terelni az alkotókat a gyártási folyamat megkezdése felé. A forgatókönyvet Ehren Kruger jegyzi, akihez A kör és a Transformers: A bukottak bosszúja szkriptje is kötődött.

Jól megy mostanság a Disney-nek

Remek évet zárt egyébként 2016 végén a Disney: mind az öt, globálisan legjobban teljesítő film mögött a stúdió állt, köztük az élőszereplős A Dzsungel könyvével. Idén pedig olyan rajzfilmek élőszereplős verziói várhatóak, mint A Szépség és a Szörnyeteg, vagy a Mulán, a Pán Péter és A kis hableány.

Will Smith viszont kevésbé sikeres időszakon van túl: legutóbbi filmje, a tavalyi Váratlan szépség nem túl kedvező kritikákat kapott, és a mozipénztáraknál sem ért el igazán jó eredményt. Legközelebb a Bright című sci-fi-fantasy-ben lesz látható, jövőre pedig jöhet a Bad Boys harmadik része, a Bad Boys for Life is.