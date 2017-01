60 Premier League-meccs jön a karácsonyi időszakban

Az év végi ünnepi hetek mindig kiemelt időszak a brit futballban, de ami a 2017–18-as szezonban jön, az minden eddigin túltesz. A következő szezonban ebben az időszakban ugyanis összesen hat fordulót fognak lebonyolítani, azaz december 16-ától január 2-áig, 16 nap alatt 60 mérkőzést játszanak majd le a Premier League-ben – írja az Espnfc.com.

Érdekesség, hogy a decemberi dömping mindössze egy forduló pluszt jelent a mostani idényhez képest, de a mögöttünk hagyott időszakban azért sikerült arányosabban elosztani az összecsapások időpontjait, több időt hagyva a játékosoknak a regenerációra.

2018-ban ráadásul világbajnokság jön, így az európai kupasorozatok mellett az országos bajnokságokat is előbb kell majd befejezni – előbb is kezdik –, ez is sűrűsíti a programot.