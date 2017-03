A Bajnokok Ligájáért tért haza Lovrencsics Gergő

Terjedelmes interjút adott a Lengyelországból a több játéklehetőségért a Ferencvároshoz igazolt szélső.

Nyáron otthagyta a Lech Poznańt, hogy többet játsszon, a Fradiban 2017-ben az Újpest ellen először játszott 90 percet a sokoldalú válogatott játékos, aki a válogatott szünet és a Haladás elleni hazai mérkőzés előtt, a Honvéd és a lilák elleni idegenbeli győzelem után hosszabban értékelte helyzetét a Sport365.hu-nak.

– Remélem, hogy bizonyítottam Thomas Dollnak. A csapat részéről a védekezésen volt a hangsúly, ezt pedig megoldottuk, hiszen nem kaptunk gólt, illetve komolyabb helyzetet is talán csak egyet, Lázok János révén alakított ki az Újpest. Bízom benne, hogy a hétvégén is kezdő leszek, ezért dolgozom – értékelte munkáját a szélső, aki a válogatottban inkább a támadásokat segítő poszton játszik, a zöld-fehéreknél inkább védekezik, sőt, amikor 2012-ben a lengyel Poznańhoz igazolt, még árnyékékként számítottak rá, még korábban pedig csatár volt – Pápán. De melyiket szereti a legjobban? – A szélen érzem jobban magam, bár nem határolódom el egyik poszttól sem. Ha jobbhátvédként számítanak rám, akkor ott fogok bizonyítani, ha szélsőként, szélsőként, s így tovább.

A vágyakat segítheti vagy akadályozhatja a konkurencia, de nincs ezzel baja. – Kell, hiszen ha egy játékos rivális hiányában elkényelmesedik, akkor nem fogja tudni a legjobbját nyújtani. Ha van ellenlábas, akkor ugye kicsit mindenkiben ott motoszkál, hogy akár a legkisebb megingás esetén is kiszorulhat a kezdőcsapatból – vélekedik. Szerinte a Fradinál nagy a rivalizálás a posztján, ami feltétlenül motiválja őt.

Portugália: ez nem az a 3–3 lesz

Annak ellenére, hogy csak most látszik stabil kezdővé válni a hazatérés után, egyáltalán nem lepte meg Bernd Storck hívása a nemzeti csapatba, „szíve legmélyén” számított rá. – Igaz, volt bennem némi izgalom azért, mert a tavaszi idényben eddig kevesebbet játszottam, de a lényeg az, hogy számít rám a szövetségi kapitány. Versenyhelyzet van ott is, ebből mi és a magyar labdarúgás is csak profitálhatunk. Hogy a portugálok elleni, március 25-ei vb-selejtező milyen mérkőzés lesz, nagy kérdés, főleg azok után, milyen őrült 90 percet játszottak a felek a tavaly Eb-n, a torna talán legfordulatosabb összecsapását. – Valószínűleg más meccs következik, mint amelyet az Európa-bajnokságon játszott a két csapat – hasonlította várakozásait a 3–3-hoz a labdarúgó. Szerinte lehet esélyünk ellenük idegenben is, a lényeg, hogy nem szabad megijedni, elő kell venni azt a játékot, ami egyszer már eredményes volt Portugália ellen, és akkor bármi lehet.

Egyéni céljait tekintve a Bajnokok Ligája-csoportkör lebeg a szeme előtt, amit nem tart lehetetlennek a Fradival, még úgy sem, hogy egyelőre csak a negyedik helyen állnak a tabellán, így idén például még a bajnoki cím sem biztosított ehhez.