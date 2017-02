A cserepadon ette a húsos pitét a 150 kilós kapus

Nem lépett pályára az Arsenal elleni hétfő esti FA Kupa-mérkőzésen, mégis világszerte ismertséget szerzett magának Wayne Shaw, az ötödosztályú Sutton United labdarúgócsapatának cserekapusa.

A közel 150 kilós hálóőr a kispadról nézte végig a sztárcsapat 2-0-s győzelmével végződött mérkőzést, de a 82. percben megéhezett, s elmajszolt egy húsos pitét az oldalvonal mellett.

Ezzel a tettével az internet sztárja lett, koronát is kapott a fejére. Azonban együttese vezetőedzője, Paul Doswell nem volt túl boldog: „Nem hiszem, hogy jó fényt vet ránk azzal, amit csinált” – mondta 45 éves játékosáról a tréner.

Elképzelhető, hogy Shaw falatozását az angol szövetség is kivizsgálja, mivel fogadási csalással is összefüggésben lehet. A szigetországban ugyanis akadt olyan fogadóiroda, ahol a meccs előtt arra is lehetett tétet tenni, hogy vajon a Sutton korábban is sztárolt cserekapusa eszik-e majd a mérkőzés alatt.