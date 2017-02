A felvidéki csapat, ahol a taót csak hírből ismerik

Megosztás Havasi Zsolt, 2017. február 1., szerda 19:21, frissítve: szerda 19:42

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

A Mátyusföld szívében fekvő Felsőszeli csapatánál hiába kezdtek megágyazni egy magyar alapokon nyugvó akadémiának, egy forint támogatást sem kaptak a magyar államtól, miközben más határon túli csapatokhoz milliárdok folynak be ilyen célra. A nehézkes kezdet után, most ott tartanak, hogy még felsőbb ligákból is ide jönnek a gyerekek, mert tudják, itt törődnek velük. Riport egy kis község nagy terveiről.