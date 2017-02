A Fradi jegyárait még a Bayern-drukkerek is sokallnák

Miután múlt héten a jegyárak radikális csökkentéséről számolt be az MTK klubelnöke, Deutsch Tamás, utánanéztünk, a tavaszi idényt szombaton kezdő hazai élvonalhoz mérten tulajdonképpen mennyire kedvezőek az új árak, s hol milyen összegeket kell kifizetni az NB I-es találkozókért. Kiderült: az Új Hidegkuti Nándor Stadionba szóló eredeti, hajmeresztően magas, 4900-as alapárú belépő 1950 – illetve a létesítmény másik oldalán 2300 – forintra csökkentése is majdnem a legdrágábbat jelenti Magyarországon.

hirdetés

A Groupama Arénában egy Fradi-meccsre mindössze 50 forinttal többet, 2000-et kérnek el a legolcsóbb alapárú belépőért. Igaz, ez a kapu mögé, a B-középbe szóló, C kategóriás jegyár, a Videoton elleni jövő hétvégi bajnokin például 2300 forintba kerül majd a legolcsóbb belépő egy felnőttnek.

A legalacsonyabb árakkal Diósgyőrben kalkulálnak – azazhogy Mezőkövesden, hiszen a DVTK a stadionépítés miatt jelenleg itt játssza hazai bajnokijait, a kedvezményes árral a klubvezetés a miskolci szurkolók ötven kilométeres utazásához kíván hozzájárulni. Míg itt a kapu mögé 500 forintért is felülhet bárki, addig az MTK-nál a kombinált családi jegy esetében a 12–18 éves gyermeké kerül ennyibe. A Ferencvárosnál pedig a legalacsonyabb kategóriájú mérkőzésen

egy diáknak, nyugdíjasnak vagy kerekesszékesnek is legalább 1400 forintot le kell szurkolnia.

Természetesen ebben a statisztikában is kijön, hogy hazánk keleti, illetve nyugati felén élők, valamint a fővárosban dolgozók mit engedhetnek meg maguknak, ám még így is meglepő, hogy a grafikonunkon is megjelenített, teljes árú belépőket tartalmazó összevetésben a harmadik legtöbbet elkérő csapat a Haladás. Ráadásul a szombathelyi szurkolóknak stadionjuk építése miatt jelenleg Sopronba kell utazniuk, ahol legalább 1500 forintba kerül a belépő. (De aki vipjegyet vesz potom 25 ezerért, az korlátlanul ehet-ihat, s előkelő helyen parkolhat…)

Ha már így belelendültünk, gondoltuk, érdemes Európában is körülnézni, és összevetni az átlagkereseteket a jegyárakkal. Csak a bajnoki címvédők körében kitűnik, hogy a Ferencváros kontinensszinten sem dolgozik alacsony árakkal. Bár azért nem Barcelona-szintű a díjszabás: a Camp Nouba csak a havi átlagkereset 2,6 százalékáért jutnak be a katalánok, de a

hazai 1,05 százalékos arány nemhogy a környező országokhoz, még a Bayern München árszabásához (0,75 százalék) képest is sok.

Sőt, a legolcsóbb Fradi-belépő – de nyugodtan mellétehetjük az MTK-ét is – ilyen összevetésben kétszer annyiba kerül, mint a legkedvezőbb bázeli. A svájciaknak az Európában legmagasabb, nettó 5020 eurónyi havi átlagkeresetüknek csupán a 0,47 százalékát kell kifizetniük egy meccsjegyért. Igaz, abból egy magyar diák már vesz egy éves bérletet Felcsútra…

hirdetés

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 18.