A Leicester City idén Európában csinál csodát

Története első BL-szereplése emlékezetesen alakul a tavalyi év meglepetéscsapatának. A Leicester City egygólos összetett hátrányból indult neki az angliai visszavágónak, de sikerült a fordítás, és kiverték az esélyesebbnek tartott Sevillát. A másik keddi meccsen a Juventus hozta a kötelezőt, és a kétgólos előnyét végül háromra növelte, és könnyedén lépett tovább a legjobb nyolc közé a Porto ellen.

Leicester City – Sevilla

Február végén a sevillai odavágón Jamie Vardy második félidei találata ha nem is aranyat, de nagyon sokat ért a Leicester Citynek, ezt rögtön a lefújás után érezni lehetett. Az angliai visszavágó előtt mindkét bajnokiját megnyerte az az angol csapat, melynek edzőjét időközben a menesztették a tulajdonosok. Claudio Ranieri mellett rengetegen kiálltak a futballvilágban, mondván nem bántak vele tisztességesen a klubvezetők a tavalyi bajnoki cím megnyerése után, ám lehet épp az olasz mester távozása okozta a Leicester feltámadását.

A rókák az idén megszokott tempójuknál kétszer magasabbra kapcsoltak a Sevilla elleni BL-visszavágójukra is, bár ez sok ideig csak a játék kiegyenlítettebbé tételére volt elég. Aztán egy 27. percben elvégzett Mahrez szabadrúgás találta meg a hosszún érkező csapatkapitányt, Wes Morgan, akinek a csípőjéről behullott a labda a sevillai hálóba. Az 1-0-ás állás az idegenben elért 1-2 értelmében rögtön az angol csapat továbbjutását jelentette.

A folytatásra még jobban megérezték a vérszagot Vardyék, és az 54. percben Albrighton okos lövésével már 2-0-ra növelték az előnyüket. A szituáció előtt két perccel egyébként kapufát ért el a Sevilla, a maradék félórára pedig jellemző is maradt ez a változatosság. A spanyolok beszorították a leicesterieket, viszont Samir Nasri óriási butasága (előbb belekötött Vardyba, majd le is fejelte egy sevillai támadás közben) miatt emberhátrányba kerültek. Kasper Smeichel azonban gondoskodott az izgalmakról, előbb csinált egy tizenegyest a Sevillának, utána viszont hárította is N'Zonzi gyenge tizenegyesét. Az innentől mindent egy lapra feltevő Sevilla védelmére óriási veszélyt jelentettek a Leicester kontrái az utolsó tíz percben, ám Mahrez, Vardy és Slimani sem tudott betalálni. Az utolsó másodpercekig benne volt a hosszabbítás lehetősége a meccsben, de ezúttal nem történt a csodafordítás, az angol bajnokság 15. helyén szerénykedő Leicester City tovább írta történelmét Európában, és bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe.

Juventus – FC Porto

Portugáliában egy 0-2-es győzelemmel már eldöntötte a lényegi kérdéseket az idén is bivalyerős Juventus, a hazai visszavágó ennek megfelelően nem is alakult túl izgalmasan. Igaz, ehhez a Porto is hozzátett, Maxi Pereira kiállításával a 40. perctől emberhátrányban kellett végigszenvedniük a találkozót. A kiállítást eredményező tizenegyest Paolo Dybala a hétvégi Milan elleni rangadón látotthoz hasonló magabiztossággal értékesítette, az 1-0 pedig kitartott a hármas sípszóig.

