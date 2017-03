A nagy sóhaj: a 3-0 után is a pozitívumokra kell építeni

Az MTI szerint Bernd Storck, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a következőképpen értékelt: „Csalódottak vagyunk, de fontos látni, hogy elsősorban a pálya utolsó harmadában nem tudtunk jól játszani, azaz nem jutottunk el a befejezésekig. A második félidőt jól kezdtük, később viszont ismét láthattuk a különbséget a két gárda között, a portugálok magasabb szintet képviselnek. Tanulni kell ebből a meccsből”.

Gyurcsó Ádám például nagy sóhajjal kezdte nyilatkozatát a Magyar Nemzetnek, majd úgy folytatta, nehéz kimondani, de a csapat minden hibáját megbüntették, s előre felé nem volt megfelelő minőségű játék. „Jobb szereplést vártam, magamtól és a csapattól is” – folytatta, majd hozzátette, ennek ellenére a jó dolgokra koncentrálnak.

Gulácsi Péter már konkrétabban válaszolt az MN-nek. „Pozitívnak tartom, hogy idejöttünk az Európa-bajnok otthonába és próbáltuk irányítani a játékot. Nemcsak a védekezésre, de a támadásra is próbáltunk hangsúlyt fektetni” – fejtette ki gondolatatit az RB Leipzig kapusa.

„Minőségi fölényben vannak, mi ezt szervezettséggel, s helyenként jó játékkal próbáltuk ellensúlyozni” – tette hozzá Gulácsi, aki hozzátette, a harmadik, szabadrúgásnál kapott gólnál hibázott.

Lovrencsics Gergő szerint is jobban kihasználták a helyzeteiket a portugálok, de ahogy korábban társai is, ő is úgy vélte, a pozitívumokra kell építeni.

„Nehéz most mit mondani. Idejöttünk az Európa-bajnokhoz és simán kikaptunk. Sajnos ennyivel jobbak. Egyelőre nem tudok a pozitívumokra gondolni” – mondta csalódottan a Hoffenheim csatára.

Kalmár Zsolt viszont látott olyan dolgokat, amelyeket sikerült megvalósítania a csapatnak. Szerinte helyenként sikerült jól megtartani a labdát és kihozni a hátsó harmadból. Úgy vélte, a legnagyobb probléma az volt, hogy nem tudták végigvinni az akciókat. „Sok kidolgozott helyzetük nekik sem volt, de azt a keveset kiválóan kihasználták. Ha egy pici területet kapnak, máris életveszélyes támadásokat tudnak vezetni” – beszélt a riválisról Kalmár.

Fernando Santos, a portugál válogatott szövetségi kapitánya az MTI-nek azt mondta, hogy „mindig okoz meglepetést, ha az ellenfél más felállásban lép pályára, de úgy érzem, jól reagáltunk. Eleinte gondunk volt a középpályán, a széleken nem találtuk a területet, de ezt sikerült áthidalni. A rövid időn belül szerzett két gól jelentősen megkönnyítette a dolgunkat.”

„A második félidőben ismét hadrendet váltottak a magyarok, az elején ehhez megint alkalmazkodnunk kellett, amikor ez sikerült, a harmadik találat mindent eldöntött” – zárta értékelését Santos.