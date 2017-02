A „nemzet bombázója” hatékonyabb, mint Messi

Gerd Müller és Radamel Falcao jobb statisztikával bír, mint Lionel Messi – ha a nemzetközi kupamérkőzések góllövési hatékonyságát vizsgáljuk. Érdekességek a Bajnokok Ligája kedden kezdődő nyolcaddöntői elé.

Vége a Bajnokok Ligája téli álmának, a nyolcaddöntőkkel folytatódnak a még versenyben lévő élcsapatok küzdelmei. Az Európai Labdarúgó-szövetség pedig ráhangolódásképp egy olyan statisztikát közölt, amely minden, az UEFA égisze alá tartozó nemzetközi kupamérkőzésen (Bajnokok Ligája, Bajnokcsapatok Európa-kupája, Intertotó-kupa, UEFA-kupa, Európa-liga, UEFA-szuperkupa) szereplő játékos góllövési hatékonyságát mutatja. A lista egyetlen kritériuma, hogy a „résztvevő” legalább húsz mérkőzésen pályára lépjen. A rangsor bővelkedik a régi idők focijának legnagyobb alakjaiban, de találunk még ma is aktív csatárt.

Az első helyen az a Radamel Falcao áll (47 meccsen rúgott 41 góllal), aki az AS Monaco csapatában született újjá, s tért vissza Európa legjobb csatárai közé. Élettörténete nem mindennapi. Ahogy a legtöbb dél-amerikai sztár, ő is a mélyszegénységből tört ki. Már tizenöt évesen az argentin River Plate-nél bontogatta szárnyait. A rendkívül csöndes, szinte minden interjú alól kibúvót kereső kilences a „Milliomosoktól” a Portóhoz került, ahol a mai napig megdönthetetlen rekordot állított fel, 22 nemzetközi góljával vezeti a klub örök rangsorát. Portugáliából aztán az Atlético Madridhoz igazolt, ahol akkoriban neki kellett feledtetnie Fernando Torrest – a két szezon alatt hetven bajnoki góljával sikerült is.

A 31. születésnapját a múlt pénteken ünneplő „El Tigrét” a madridi időszaka alatt sokszor pénzéhséggel vádolták, és a monacói milliárdok csábításának eleget téve ez a bélyeg végleg rá is égett. A kicsiny hercegségben azonban nem volt sokáig maradása, így Angliában keresett magának újabb kihívásokat. A szigetországi kiruccanástól utólag szívesen eltekintene, mivel sem a Manchester Unitedben, sem a Chelsea-ben nem tudott maradandót alkotni. Jól érzékelhető volt, hogy dél-amerikai mentalitása távol állt a rideg szigetországi körülményektől. Londonból nagyon gyorsan visszamenekült Monacóba, ahol újfent magára talált. Az idei szezonban tizenhat találatával harmadik a Ligue 1 góllövőlistáján, és egy hét múlva a BL-ben is riogathatja a Manchester City amúgy is ingatag lábakon álló védelmét.

Csak passzold oda Gerd Müllernek!

A lista második helyén – a hatékonyságot tekintve mindössze két század százalékkal lemaradva Falcaótól – a Bayern és a Bundesliga története utolérhetetlennek vélt klasszikus kilencese, Gerd Müller áll (71 mérkőzés, 62 gól). Amikor a 71 éves német legenda a pályán volt, minden csapattárs hátradőlhetett, csak el kellett hozzá juttatni a labdát, majd a „nemzet bombázója” megoldotta feladatát. Félelmetes a mérlege: 35 Bajnokok Ligája-, illetve Bajnokcsapatok Európa-kupája-mérkőzésen 34 gólt szerzett. Ennek értékét még inkább növeli, hogy fénykorában jócskán alacsonyabb volt a kupasorozatban szereplő csapatok létszáma, hisz a BEK-ben csak a bajnokok indulhattak.

A háromszoros BEK-győztes, világbajnok ékkel kapcsolatban talán kevesen tudják, hirtelen véget érő pályafutása után rohamléptekkel indult el a lejtőn, csak csapattársainak köszönheti, hogy megmenekült a korai tragédiától. A „Császár”, Franz Beckenbauer munkát adott neki, harminc éven át foglalkozhatott fiatal bajor labdarúgókkal, csiszolhatta a csatártehetségek hatékonysági mutatóit. A fiatalok pedig attól az embertől tanulhattak, akit a góllövő-örökranglistán csak Pelé és Romario előz meg.

A leghatékonyabb góllövők rangsorában ott van még Stéphane Guivarc’h (Auxerre, Rennes, Newcastle United), Puskás Ferenc (Budapest Honvéd, Real Madrid) és Lionel Messi (Barcelona) is.