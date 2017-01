A Pogba-üzlet: az időzítés babrált ki a Barcával

Paul Pogba iránt nemcsak a Manchester United érdeklődött az elmúlt években, hanem a Real Madrid és a Barcelona is. A francia középpályás saját bevallása szerint mindkét klubban kiköthetett volna, de azért Manchesterbe igazolt a Juventustól, mert visszahúzta a szíve – írja az Espnfc.com.

Annak idején azért hagyta el a Vörös Ördögöket, mert nem kapott elég játéklehetőséget. „Eligazoltam, mert játszani akartam, nem vittem véghez azt, amit elterveztem. Azt szeretném, ha a Unitedből újra a régi nagy United lenne. Ez az én feladatom” – nyilatkozta világ legdrágább játékosa.

A Barcelona 2015-ben került közel Pogba szerződtetéséhez, opciót is szerzett a most 23 éves játékosra, azaz ha a Juventus el akarta volna adni, először a katalán egyesület ajánlatát kellett volna meghallgatnia. De a Barca nem erőltette a dolgot, mert nem tehette: ugyanis abban az időszakban választott elnököt a klub, és az ideiglenes vezetőségnek nem volt mandátuma ilyen kaliberű üzlet megkötéséhez. Így Pogba maradt Torinóban – más kérdés, hogy a Juve sem tervezte eladni kiválóságát, de egy komoly ajánlattal meg lehetett volna győzni a Zebrákat, ahogy az a Manchesternek is sikerült.

Később Zinédine Zidane vezetőedző megpróbálta a Realhoz csábítani honfitársát, de a középpályás inkább korábbi klubját választotta.