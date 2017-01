A politikus, aki legyőzte az offshore-lovagokat

Egy munkáspárti önkormányzati képviselő szembeszállt az offshore-lovagokkal és legyőzte őket – így értékelhető az, hogy Alan Hall és a sajtó harca révén nem kell, hogy elköltözzön stadionjából a Millwall labdarúgócsapata.

Január elején már írtunk a The Den nevű létesítmény lehetséges jövőjéről. Egy Renewal nevű nemzetközi ingatlanfejlesztő cég, amely jelenleg Man szigeti és Brit Virgin-szigeteki offshore vállalatok tulajdonában áll, ezer szálon kötődik a Munkáspárt Lewisham kerületi vezetéséhez. A kerületben rengeteg ingatlant felvásároltak és különféle sportpályákat terveztek építeni a The Den helyére. A telek kisajátításáról és Renewalnak való eladásáról szavazott volna január 11-én az egy híján teljesen munkáspárti képviselő-testület, de elhalasztották a döntést.

A szurkolói brutalitásáról Európa-szerte ismert klub még az ülés előtt elismerte, lehet, hogy elveszítik stadionjukat. Ebben az esetben felmerült, hogy akár száz kilométerrel délebbre, Kentbe kell költözzön az egyesület, amely 1910 óta focizik jelenlegi létesítményében. Ám egy munkáspárti önkormányzati képviselő, Alan Hall felemelte a szavát. A Millwall már több mint száz éve része London és az Izland lakosságszámával vetekedő Lewisham kultúrájának, történelmének, ráadásul sok fiatalt megmozgatnak – érvelt a politikus. – Mindenki tudja, hogy fel kell újítani a környéket, de nem a tervezett módon, amely nemcsak a klubot, hanem sok helybéli lakost és vállalkozást ellehetetleníthet – mondta a Magyar Nemzetnek.

Úgy tűnik, túléli a Den az offshore-támadást

Hall áldozatos munkával igyekezett egyre több képviselőt meggyőzni arról, hogy a tervezett kisajátítás ellenkezik a kerület érdekeivel, és végül sikerrel is járt. A Millwall szerdai közleményében azt írta, hogy Lewisham polgármestere és a képviselő-testület több tagja is bejelentette, felfüggesztik a folyamatot. Ugyan az önkormányzat formálisan ezt még nem tette meg, a klub – amely 2004-ben kikapott a Ferencvárostól idegenben és kiesett az UEFA-kupából – reméli, hogy ez megtörténik a közeljövőben. Leszögezték, támogatják a környék felújítását és szeretnének részt venni ebben, céljuk, hogy minél jobb legyen a helyieknek Lewishamben élni.

Alan Hall, a brit Munkáspárt lewishami önkormányzati képviselője a Millwall stadionjában, a Denben Facebook

Az önkormányzat felügyelőbizottságát vezető Alan Hall csütörtökön adott ki kommünikét. Ebben kifejezte örömét, hogy a polgármester, Steve Bullock a felfüggesztést és egy független vizsgálat lefolytatását javasolta az ügyben. Hall közleményében jelezte, úgy kell renoválni a környéket, hogy közben biztosítva legyen a klub jövője. A Magyar Nemzetnek nyilatkozva pedig elmondta: nem gondolja, hogy ő lenne a siker kovácsa, szerinte a brit baloldali The Guardian és Barney Ronay sportújságíró áldozatos munkája segítette az ügyet, a stadion megmentését. „Mások mellett az ön cikke is jelentősen hozzájárult a sikerhez” – jelentette ki Hall, hozzátéve, hogy Magyarország mellett Franciaországban is jelentek meg cikkek a témában. Érdekességként még érdemes megemlíteni, hogy január eleji cikkünket követően Hall és más Millwall-közeli politikusok és magánszemélyek is „magyarul” üzengettek egymásnak Twitteren.

A Millwall, ahol korábban olyanok fociztak, mint Sam Allardyce, Tim Cahill, Paul Robinson vagy Teddy Sheringham, jelenleg az angol harmadosztály középmezőnyében tanyázik. Viszont vasárnap este első osztályú ellenfelet fogadnak az FA-kupa negyedik fordulójában: a Watford utazik a Denbe. Amely – egyelőre úgy fest – megmenekülhet. Azonban a projekt hivatalos elkaszálására még várni kell.

