A pszichológus segíthet a Liláknak, a stadion nem

Rövid passzos, gyors játékot ígér a futballtavaszra az Újpest Olaszországot is megjárt játékosa, Balogh Balázs.

Két hét, és rajtol a hazai labdarúgó NB I tavasza. Az Újpest FC is befejezte már a felkészülés fizikai részét, és Cipruson is járt edzőtáborban. Balogh Balázs, a Lilák játékosa az M4-en kedden beszámolt róla, pszichológus is a csapat mellé szegődött, hogy az ősszel szakajtószámra érkezett döntetlenekből segítsen valamilyen módon győzelmeket alakítani.

hirdetés

Balogh a reggeli műsorban elmondta azt is, nem tesz jót a csapatnak a stadion körüli bizonytalanság: ismert, a felújításon átesett Szusza Ferenc Stadion körülbelül 90 százalékos készenlétben megakadt az átvétel útján, az egylet Kecskeméten szerepel hazai pályán nyárig.

– Nagyon szeretnénk már otthon játszani, viccelődünk is vele, hogy szinte már nem is emlékszünk rá, hogy milyen élmény, előrébb állnánk a tabellán is, ha a Megyeri úton lehetnének a mérkőzéseink.

Jön a Zete- és a Vidi-meccs

Ennek bizonyítására, mint ismert, tavasszal nem lesz lehetőségük, de sok idejük nem lesz búslakodni, mert feladat van: a jövő hét végén bajnoki rajt a Videoton ellen, előtte pedig kupamérkőzés, az ellenfél a másodosztályú Zalaegerszeg, akit viszont nem becsül le az Újpest Balogh Balázs szerint.

– Rövid passzos, gyors játékkal fogunk előrukkolni tavasszal – osztotta meg a téli gyakorlás tartalmát néhány szóban az Olaszországot is megjárt Balogh.

hirdetés

A csapat háza táján egészség honol, de a „paprikába” is belekóstoltak a Lilák nemrég, amikor a Teplice ellen egy igen harcias mérkőzésen sikerült végül győztesként levonulni a pályáról 90 perc után.