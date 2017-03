Ahol nincs néző, oda pénz se menjen!

A Haladás évente 100 millió forintnál is többet kapott az MLSZ-től a fiatalok szerepeltetése után, de változik a rendszer.

Új elnöke van a Magyar Labdarúgó-szövetség NB I-es bizottságának a korábbi 57-szeres válogatott labdarúgó, most szombathelyi klubvezető, Haladás-társtulajdonos Halmai Gábor személyében. A fő feladata az lesz, hogy ötleteket adjon az MLSZ-nek abban, hogyan lehet minél jobb bajnokságot szervezni a nézők számára, illetve hogy képviselje az élvonalbeli labdarúgás szereplőinek véleményét a szövetségben.

– Ahol a pénz megjelenik, ott mindig kezdődik a marakodás – fogalmazott munkájának légköréről Halmai. Mint vázolta, például a Ferencváros és a Videoton érdeke teljesen más támogatási rendszer, mint a többi csapaté, hisz a két csapat minőségi, akár külföldi játékosokkal is most már nemzetközileg szeretne minél versenyképesebb lenni. Ő viszont arra törekszik, hogy minél több olyan labdarúgót adjon a honi focinak a Haladás, aki aztán hazai élcsapatokban vagy külföldi klubokban is szerencsét próbálhat. Ezt a törekvést egyébként a számok visszaigazolják, hisz a legtöbb játékpercet szombathelyi, 1996-os vagy későbbi születésű játékosok töltötték a pályán magyarországi első osztályú mérkőzéseken – 8 fiatal futballista 21 meccsen összesen 5030 percet játszott. Itt megjegyzendő, hogy a dobogón két olyan csapat áll még, amely reálisan tűzheti ki célul a nemzetközi kupaszereplést nyáron: a 2. Honvédról és a 3. Vasasról van szó, ők kapják a fiatal játékosok szerepeltetése után a legtöbb szövetségi támogatást, éves szinten 100 millió forint fölötti összeget.

Halmait az M4 stúdiójában szembesítették az MLSZ közvélemény-kutatásának friss eredményével, miszerint a drukkerek szeretnék, ha a központi támogatásokat a nézőszám is befolyásolhatná. Halmai szerint jó irány ez, és az MLSZ is fog lépéseket tenni, de a legfőbb cselekvés a klubokra hárul, profi marketingesekkel kell majd dolgozni mindenhol.

A 12 csapatos NB I-gyel kapcsolatban elmondta, sokak véleménye szerint ideális a rendszer, nincsen szükség egy úgynevezett rájátszásos elgondolásra most, és ekkora ország, mint a miénk, nem is bír el feltétlenül adott esetben 16 klubot, a kiesés környékén és a nemzetközi szereplésért küzdők között pedig a 12 csapatos szisztémában alig van egy-két alakulat.