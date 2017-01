Aubameyangért 150 milliót adna egy kínai klub

Őrült pénzek röpködnek a Kínai Szuperligában, egyik nap 60 millió euróért vesznek Chelsea-játékost, másnap Carlos Tévezt teszik meg a világ legjobban kereső futballistájává, harmadnap pedig a Juventus elől happolnak el egy európai klasszist, és akkor a Cristiano Ronaldóért ajánlott állítólagos 300 millió euróról még nem is ejtettünk szót.

Ha egy gépezet beindul, akkor nem tud leállni: sajtóhírek szerint Pierre-Emerick Aubameyangért 150 milliót adna a Shanghai International Port Group Football Club (SIPG FC). A Borussia Dortmund villámléptű csatárát meg is fizetnék rendesen, évi 41 milliós bérével a friss rekorder Tévezt is maga mögé utasítaná – néhány napja még a brazil Oscar volt a világ legjobban fizetett játékosa, szintén Kínából.

André Villas-Boas sanghaji csapatában már ott játszik Oscar mellett a szintén brazil Hulk is, akik Aubameyanggal félelmetes támadósort alkothatnának. Ehhez persze az is kell, hogy a Dortmund mellett a gaboni csatár is rábólintson a mesés ajánlatra, és a karrier helyett a még több pénzt válassza.

Az afrikai támadó egyébként megint remek szezont fut, 21 mérkőzésen 22 gólnál jár klubszínekben – emlékeztet az Espnfc.com. Nem csoda hát, hogy őt is elérte a „kínai hullám”.