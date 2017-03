Az amerikai labdarúgást már nem csak a nyugdíjasok választják

Ha nem kapják meg a vb-rendezés jogát 1988-ban, talán minden másképp alakul. Most azonban az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság az egyik legdinamikusabban fejlődő liga az egész világon. A háttérben dörzsölt szakemberek dolgoznak, akik profi marketinggel és tudatos fejlesztésekkel elérték, a labdarúgók már nem csak levezetni jönnek a tengerentúlra. Az USA-ban látható koncepció egyben válasz is a kínai focilázra: srácok, nem minden a pénz.

Pelé, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, George Best, Johann Cruyff. Csak néhány legendás labdarúgó, aki átugrott az Amerikai Egyesült Államokba kicsit rúgni a bőrt. Igaz, akkor még az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságot nem Major League Soccernek (MLS), hanem North American Soccer League-nek (NASL) hívták. És az előd csak 1968-tól 1984-ig létezett.

A NASL indulásának körülményeit jól jellemzi az USA gazdasági alapokon nyugvó gondolkodási mechanizmusa. Az ország sportban utazó befektetői meglepően tapasztalták, hogy az 1966-os világbajnokságot több mint egymillió állampolgár nézte a tévében. Ebből egyértelmű volt a következtetés: be kell törni a nagy pénzeket ígérő s egyben érintetlen piacra. Így is lett, két félprofi liga egyesüléséből 1968-ban megalakult az NASL, csúcsát az 1977 és 1983 közötti időszakban élte. Ekkor átlagban 13 ezer néző járt ki mérkőzésekre és a televízió előtt több százezer ember követte az eseményeket.

Ahhoz, hogy az amerikai labdarúgás ebben az időszakban sikeres legyen, a New York Cosmos csapata kellett. Az együttes olyan világsztárokat igazolt, mint Pelé, Carlos Alberto és Franz Beckenbauer, ennek köszönhetően pedig volt három olyan szezonjuk, amikor az átlagnézőszám a 40 ezer főt is elérte. Aztán szép lassan minden szertefoszlott. Az NASL belső gazdasági korlátozás nélküli rendszere és az eszement tempójú bővülés odáig vezetett, hogy a kiadások meghaladták a bevételeket, nem volt pénz a játékosok fizetésére és a klubok fenntartására. A rendszertelenség és a súlyos tőkehiány a liga 1984-es megszűnéséhez vezetett.

Új impulzust 1988-ban kapott az ország – méghozzá épp a Függetlenség Napján.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) július 4-én ugyanis úgy döntött, az 1994-es labdarúgó-világbajnokságot az Egyesült Államok rendezheti. A FIFA azonban a vb-rendezést egy profi alapokon nyugvó országos labdarúgó-bajnokság létrehozásához kötötte. Ennek tudatában az Amerikai Labdarúgó-szövetség és néhány befektető közreműködésével 1993 telén létrejött a máig működő Major League Soccer. Az akkor még csak tízcsapatos bajnokság 1996. április 6-án, a rendkívül sikeres hazai rendezésű vb farvizén indult. Népszerűsítésének koncepciója pedig hasonló volt, mint az NASL esetében, de a szövetség, hogy elkerülje a tiszavirág-életű előd sorsát, olyan szabályokat fektetett le, melyek megakadályozták a túlköltekezést.

Nagy nevekkel akarták a nézőket kicsalogatni a stadionokba, ezért olyan játékosokat szerződtettek, mint Hriszto Sztojcskov, Carlos Valderrama, Jorge Campos vagy épp Roberto Donadoni. A kezdeti nehézségek után David Beckham Amerikába igazolása új korszakot nyitott. A Real Madridtól a Los Angeles Galaxyhoz szerződő játékos 2007-ben a bajnokság történetének első kiemelt játékosa lett. Miatta született meg a szabály, amelynek segítségével az MLS klubjai korlátozott számú sztárfutballistát szerződtethetnek a fizetési sapka keretein túl. Négy évvel később érkezett Thierry Henry, közben európai tapasztalatokkal bíró amerikai játékosok (Clint Dempsey vagy Jozy Altidore) igazoltak haza. A nagy nevekkel párhuzamosan újabb és újabb csapatok csatlakoztak a bajnoksághoz, illetve neves szponzorok álltak az MLS mellé.

Menni Amerika, ott lenni jó a foci

Az egyre versenyképesebb bajnokság a 2017-es szezonját megelőző átigazolások során újabb fordulóponthoz érkezett:

az észak-amerikai profi fociba érkezők átlagéletkora idén mindössze 25,7 év.

Az amerikai labdarúgással foglalkozó Jenkifoci blog szerzője szerint a korábban veterán sztárokra „vadászó” MLS az utóbbi két-három évben fokozatosan változtatott átigazolási politikáján: az idősödő, visszavonulóban lévő világsztárok helyett pályafutásuk csúcsán lévő vagy ahhoz közel álló középkategóriás minőségi játékosokat helyezte előtérbe.

Pelé és Franz Beckenbauer 1994 júniusában az Egyesült Államokban rendezett foci-vb alatt

Az első fecske még két éve Sebastian Giovinco volt. Az akkor még 27 éves támadó a Juventus után, 2015-ben úgy döntött a Toronto FC-t választja. Megszerzése jelentős anyagi befektetést kívánt, de megérte: az apró, fürge futballistát első évében az MLS legértékesebb játékosává választották, második évében pedig nagydöntőbe vezette csapatát. Utána érkezett a 26 éves mexikói válogatott Giovani dos Santos a Los Angeles Galaxyhoz, illetve a 27 éves Nicolas Lodeiro a Seattle Soundershez. Utóbbi bajnoki címig vezette egyesületét. És most, Nikolics Nemanja is épp karrierje csúcsán, 29 évesen került a Chicago Fire-höz.

Kun Tamás, a Jenkifoci bloggere külön felhívta a figyelmünket az Atlanta igazolási politikájára. Az MLS-újonc logikája ugyanis már a jövőt vetíti előre. A liga szabályainak értelmében egy csapatnak van arra lehetősége, hogy három „sztárfizetésű” játékost foglalkoztasson, akiknek bére csak részben sorolódik be a fizetési sapka alá. Az Atlanta most azzal húzott újat, hogy nem nagy „öregekkel”, hanem fiatalokkal erősített. Egyikük a Serie A-ból érkezik (Josef Martinez), a másikuk paraguayi válogatott, az Arsenal és az Internazionale is meg akarta szerezni (Miguel Almirón), a harmadik pedig dél-amerikai BL-t, Libertadores-kupát nyert (Hector Villalba).

Az amerikai labdarúgás pozitív megítéléséhez és népszerűségéhez a két éve megkötött nemzetközi tévészerződések is nagyban hozzájárultak. Az Európában játszó játékosok és a nyugati topligákat követő tévénézők elé ugyanis egy újabb alternatíva került.

Építkezzünk tudatosan, gondolkozzunk rendszerben

A Jenkifoci bloggere a Magyar Nemzetnek rámutatott a háttérszereplők állandóságára, ami lehetővé teszi a hosszú távú koncepciók megvalósítását.

– Az MLS első embere, Don Garber 1999 óta irányítja a ligát, előtte a világ egyik legjobban felépített sportbajnokságában, az NFL-ben dolgozott 16 évig, ahol közel egy évtizeden keresztül a marketingért és televíziós megjelenésért felelős igazgatóhelyettes volt. Jobbkeze pedig, Mark Abbott a Latham & Watkins ügyvédi irodánál volt a reklámjogok első számú szakértője és 1993-tól dolgozik a bajnokságban.

Az amerikai labdarúgás tehát azért léphetett évről évre feljebb, mert a szereplők felfogását a fontolva haladás jellemzi. Nem akarnak a NASL sorsára jutni, ezért a liga piaci modellje önmagában újítás a 80-as években megbukó rendszerhez képest: a bajnokság önálló entitásként üzemel, ahol a játékosok mind a ligával szerződnek, a bajnoksággal kapcsolatos legfontosabb döntéseket pedig a tulajdonosok által alkotott tulajdonosi bizottság együttesen hozza meg.

Az MLS kezében fut össze gyakorlatilag minden fontos jogkör:

– Megtárgyalja a tv-s és a csapatok felszerelésével kapcsolatos szerződéseket, illetve a stadionbérleti szerződéseket a csapatokkal

– Rendelkezik szellemi tulajdonok felett

– Kibocsátja a mérkőzésekre szóló jegyeket

– Továbbá az MLS mint cég (MLS LLC.) szétosztja a nyereségeket tagok, ez esetben a csapatokat üzemeltetők között.

Az MLS önálló, üzleti alapú vállalkozásként működik, ahol a klubokat üzemeltető cégek emberei – Kun Tamás megfogalmazása szerint – „minden döntés esetében azt mérlegelik, hogy az adott lépés mennyire szolgálja a bajnokság növekedését”. Mindez így partneri viszonyt eredményez.

A szakíró a távol-keleti futballépítési lázzal összehasonlítva elmondta, Kínában már most kirajzolódni látszik egy nagy szakadék a tehetősebb és a kevésbé gazdag klubok között:

A legdrágább és a legolcsóbb kerettel rendelkező kínai klubok között 23-szoros a különbség

Az MLS-ben ez a különbözet még háromszoros sincs, ennek oka, hogy a tengerentúlon éppen az esélyek kiegyenlítését célozzák meg, ami egyben versenyhelyzetet teremt.

Van ahonnan ez jött

A modern labdarúgás esetében azt is érdemes megnézni, hogy a kínai futball és az MLS mögött álló bázis minősége között még jócskán vannak különbségek. Arról nem is beszélve, hogy az Egyesült Államok tízszer jutott ki világbajnokságra, míg Kína csak egyszer.

A Toronto FC csatára, Sebastian Giovinco a seattle-i védők gyűrűjében Fotó: Cole Burston / AFP

Az USA-ban 2007-ben indított akadémiai program országos szinten összehangolta az utánpótlás rendszerét. Ennek alapja, hogy minden profi klub saját akadémiát üzemeltet, amelynek legalább öt korosztályos (U-12, U-13, U-14, U-15/16, U-17/18) csapattal kell rendelkeznie. A csapatok természetesen országos szintű bajnokságban találkoznak. A Jenkifoci blog szerzője rávilágított,

az MLS 2008-ban megalkotta a saját nevelésű játékosokat segítő kezdeményezést, melynek köszönhetően a csapatok kedvező feltételekkel kínálhatnak profi szerződést a saját akadémiájukon nevelkedett játékosoknak.

Ezen játékosok bére bizonyos esetekben csak részben számít be a fizetési sapkába és egyéb kedvezményeket is kaphatnak a klubok, nekik köszönhetően.

Az MLS-klubok a legnagyobb egyetemi tehetségek közül is válogathatnak a draft-rendszernek köszönhetően, így a saját képzési rendszerük mellett a felsőoktatási sportképzés gyümölcseit is learathatják. Az egyetemeknek és az akadémiáknak pedig bőven van honnan meríteniük: az USA-ban 3 millió regisztrált ifjúsági (5-től 19 éves korig) labdarúgót tartanak számon, ezzel világelsők. A 12-17 éves korúak között ráadásul a labdarúgás a második legnépszerűbb sportág – persze, csak az amerikaifutball után.

A nagy bázisból Nyugat-Európai klubok is merítenek, merítettek. Kun szerint elég elég csak példaként felhozni a közelmúltból az AS Romáig jutó Michael Bradley-t, a Fulham és Tottenham mezét magára húzó Clint Dempsey-t, vagy a Manchester Unitedben és az Evertonban is futballozó Tim Howardot. (Ezzel szemben a kínai Szuperligából érkező kínai játékosokért finoman szólva sem kapkodnak az európai klubok.)

Sör, hot dog, futball

A hatalmas utánpótlás bázis, és a hosszú távú gondolkodás mellett van még egy tényező, ami miatt a stadionok kihasználtságát tekintve a 2016-os év volt minden idők legnézettebb MLS-szezonja. Ez pedig az amerikai labdarúgással foglalkozó blogger szerint az, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a közönség szórakoztatására:

– Az MLS-ben a szezon alapszakaszra és rájátszásra van felosztva. Mivel a rájátszásba jutáshoz elég elérni a két 11-11 csapatos főcsoportban az első 6-6 hely egyikét, ezért az alapszakasz során nem annyira eredmény-orientált az edzők gondolkodása, mint Európában. Nem a száraz célfutball, hanem a szabadabb, támadóbb és ezáltal szórakoztatóbb stílus dominál. Ennek köszönhető, hogy az MLS gólátlaga (2,81) versenyre tud kelni a leggólerősebb európai élbajnokság, a Bundesliga gólátlagával. A mérkőzések tempója gyors, sok a futás és a kapura lövés, nagyon kevés a holtidő. Ez pedig az amerikai közönség számára vonzó.

S, akkor néhány adat:

– Az alapszakaszban átlagosan 21 692 szurkoló volt a lelátókon, a rájátszásban pedig 27789-an

– Ez a világ hatodik legnézettebb bajnoksága

– Tíz év alatt 40 százalékkal több szurkoló látogatott ki a meccsekre

Kun kitért még a közösségi platformok fontosságára is: – 2013 óta 690 százalékkal nőtt az MLS-t valamilyen formában online (Twitter, Facebbok, Instagram) követők száma. A Bundesliga pedig csak idén kezdett el egy profi közösségi média-csapattal dolgozni, hasonlóval, mint amivel MLS is kiszolgálja a szurkolókat.

Nem csoda, hogy ezek után egyre többen látnak lehetőséget az MLS-ben. Néhány napja tizenkét tulajdonosi csoport jelezte, hogy szeretne csatlakozni a 2020 után 28 csapatosra bővülő észak-amerikai labdarúgó-bajnoksághoz.

„Fontos üzenet ez a ligának, megmutatja, milyen nagy növekedési lehetőség van sportágunkban az Egyesült Államokban és Kanadában” – közölte Don Garber, az MLS vezetője.

Ám már maga a csatlakozás sem olcsó mulatság: a Toronto még 10 millió dollárt fizetett az indulási jogért, a most csatlakozni kívánó csapatoknak már majd 200 millió dollárt kell fizetniük. Az amerikai labdarúgás iránti érdeklődés, a benne mozgó összegek tehát évről-évre nőnek. S ki tudja, hol a vége...