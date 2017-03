Az Arsenal mestere az 1-5 helyett a bíróval foglalkozott

Arséne Wenger szerint a Bayern München elleni keddi mérkőzésen lelkesen játszottak, s nyomás alá helyezték ellenfelüket. „Összességében azt kell mondanom, hogy a Bayern jó csapat, de most köszönetet mondhatnak a játékvezetőnek a második félidei döntései miatt.” Az Arsenal 1-0-ás vezetés után emberhátrányba került, majd 5-1-re kikapott, s 10-2-es összesítéssel kiesett a Bajnokok Ligájából.

hirdetés

Az Arsenal menedzsere számon kért egy, az első játékrészben a javukra meg nem adott büntetőt a bírónál, majd kijelentette: „A második félidőben a játékvezető megölte a meccset.” Szerinte Lewandowski lesen volt a Bayern tizenegyese előtt (amelyből egyenlített a német csapat), ráadásul az alapvonali bíró segítsége nyomán sárga helyett piros lappal is büntette őket Anastasios Sidiropoulos.

Egyúttal elnézést kért azoktól, akik sok pénzt fizettek azért, hogy élőben lássák a meccset.

A 67 éves francia mestert sokan közülük elküldenék, tüntettek is emiatt a találkozó előtt. Amikor erről kérdezték, ezt válaszolta: „Erről nincs mit mondanom.” Mindenesetre több brit lap is címlapján a Wenger out szavakkal jelezte, hogy nincs maradása.

A 10-2-es összesített eredmény a legrosszabb, amellyel angol csapat valaha is kiesett a BL-ben, s csupán egy nagyobb különbségű továbbjutás volt a sorozatban: szintén a Bayernhez kötődik, amikor 2009-ben 12-1-gyel léptek túl a Sportingon. És ez az 5-1 a legnagyobb hazai Arsenal-vereség 1998 óta, akkor a Chelsea-tól 5-0-ra kaptak ki a ligakupában.

Feltételezések szerint Alexis Sánchez kínjában röhögött csapata szenvedésén, íme az erről készült felvétel:

Carlo Ancelotti, a Bayern München vezetőedzője szerint az Arsenal nagyon jól játszott. „Furcsa összecsapás volt, s az eredmény nem tükrözi azt, ami történt a pályán.”

A kedden szintén kiesett Napoli mestere, Maurizio Sarri szerint hamarosan képesek lesznek legyőzni Európa legjobbjait, mivel 55 percen át domináltak a Real Madrid ellen. „Ez egy fiatal csapat és fényes jövő áll előtte.” A Real Madri kettős győzelemmel, 6-2-es összesítéssel jutott a legjobb nyolc közé.

Ugyanakkor Zinedine Zidane vezetőedző és a két gólt szerzett Sergio Ramos is elismerte, hogy a visszavágó egyes szakaszaiban gyengén játszottak. „Sokat szenvedtünk az első félidőben, nem tudtuk azt játszani, amit szerettünk volna, mert ellenfelünk agresszívan letámadott már a mi térfelünkön" – mondta Zidane, hozzátéve, hogy a szünetben, 0-1-nél rendezték a sorokat, változtattak több dolgon is, s a második játékrészben már megfelelően futballoztak tanítványai.

„Mindenképpen értékelnünk kell a történteket, mert

szinte az egész első félidőben a Napoli uralta a meccset, nagyon szenvedtünk.

Végig kell gondolnunk nyugodtan a dolgokat” – mondta a 30 éves védő.

hirdetés