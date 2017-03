Az olasz pornóstól a tatabányai foci haláláig

A jelenlegi állapotok alapján úgy tűnik, felszámolják a 107 éve alapított tatabányai futball klubot. A patinás csapat végnapjait sokak szerint a 2015 nyarán érkezett olasz befektető okozta. Ez részben igaz is. Ám a teljes igazsághoz az is hozzá tartozik, amit maga a város polgármestere, Schmidt Csaba ismert be: ha nem érkezik befektetői ajánlat, lehetséges, hogy hamarabb kerül csődközelbe a TFC.