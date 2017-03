Bayern–Real és Juventus–Barca jön a BL-ben

A Bajnokok Ligája, valamint az Európa-liga negyeddöntőinek sorsolását ma déltől tartották a svájci Nyonban. Akár az egy nemzetbelieket vagy a korábbi korábbi csoportellenfeleket is össze lehetett volna párosítani, ez azonban nem történt meg.

hirdetés

Az előzetes nyilatkozatok szerint Zidane (Real Madrid) és Buffon (Juventus) is szerette volna elkerülni a meglepetéscsapatot, a Leicester Cityt, nekik sikerült is, az elsőként kihúzott Atlético Madridnak azonban nem. Emlékezetes, az angolok pont egy spanyol csapatot, a Sevillát búcsúztatták az előző körben. Atlético–Leicester párharcra van példa a múltból, az 1997-98-as UEFA-kupa-sorozat első körében csaptak össze, s 4-1-es összesítéssel a spanyolok mentek tovább (meg sem álltak az elődöntőig). Húsz év után jöhet a revans. Ezen kívül amúgy az 1961–62-es KEK-ben is találkoztak, akkor 3-1-gyel jutott tovább az Atlético.

A Liverpoollal kétszeres BEK-győztes walesi Ian Rush húzta a golyókat, rajta múlt, hogy a Borussia Dortmund ellenfele az AS Monaco lett, s ezáltal az is, hogy négy topcsapat maradt még a gömbben.

Az Atlético Madrid nevét rejtette az első golyó, amelyet Ian Rush kihúzott. Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

Így alakult ki a két bombaerős párosítás: Bayern–Real és Juventus–Barcelona. Utóbbi párharc a 2015-ös döntő ismétlése, amelyet a Barca 3-1-re nyert (a mérkőzés összefoglalóját itt megtekintheti). A korábbi játékos, jelenlegi sportigazgató Pavel Nedved szerint lenyűgöző kihívás, hogy a világ egyik leghíresebb klubja ellen játszhatnak.

A Real-Bayern összecsapás a 2013-14-es sorozat elődöntőjét juttatja eszünkbe, amikor összesítésben 5-0-val jutottotak a fináléba Cristiano Ronaldoék, s meg is nyerték a BL akkori kiírását.

hirdetés

A párosítások tehát: Atlético Madrid – Leicester City, Borussia Dortmund – AS Monaco, Bayern München – Real Madrid, Juventus – FC Barcelona. Az első meccset az elsőként írt csapatok játsszák otthon, a mérkőzésnapok: április 11, illetve 12. és 18., ill. 19.