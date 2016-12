Carlos Tévez Kínába igazol, belefullad a pénzbe

Carlos Tévez Kínába igazolt – írja az ESPNFC. E hír hallatán ma már nem hőkölünk hátra, ugyanis a CSL, a kínai futballbajnokság elképesztő ütemben szívja magába a legnagyobb futballsztárokat. Legutóbb a Sanghaj SIPG vette meg 60 millió fontért Oscart, a Chelsea csillagát, most az egykor a Juventusban és a Manchester Unitedben futballozó Tévez volt soron. A Sanghaj Shenghua csapott le rá, a csapat csütörtökön jelentette be hivatalosan, hogy szerződése szerint január 1-től leigazolta a Boca Juniorstól az argentin csatárt. Tévez már új állomáshelyén van, át is esett az orvosi vizsgálaton.

Meg nem erősített hírek szerint heti 615 ezer fontot keres majd, amit inkább át se számítsunk forintra. Na jó, mégis: jelenlegi árfolyamon nézve ez átszámítva havi több mint 880 millió forintos fizetés… Ezzel ő lesz a világ legjobban fizetett futballistája. A sort eddig Ezequiel Lavezzi vezette, aki, minő meglepetés, szintén Kínában rúgja a bőrt.

A vételára nem ismert, a Transfermarkt.com 8,5 millió euróról ír.

A Sanghaj Shenghua nem áll le a piacon, a Manchesterben olykor mellékszereplő Ángel di Maríát is meg akarják szerezni, és mivel annyi pénzük van, amit alig lehet elkölteni, hamarosan meg is fogják.

