Csapatot talált magának Kondás Elemér

A Debreceni VSC korábbi vezetőedzője irányítja nyártól a másodosztályban szereplő Kisvárda együttesét – jelentette be Facebook-oldalán a klub. Révész Attila, a Kisvárda Master Good – SZEOL SC vezetője a 24.hu írása alapján azt is közölte, a nyári szünetben érkezik majd a klubhoz Kondás. Révész Attila szakmai igazgató elmondása szerint ez akkor is így lesz, ha a csapat a szezon végén feljut az élvonalba.

Kondás Elemér tavaly júliusban távozott a DVSC kispadjáról, majd márciusban bejelentették, visszatér a cívisvárosiakhoz, ahol az U16-os korosztály irányítása a feladata. A jelek szerint ezt a feladatkört csupán néhány hónapig látja el.