Csodacserék góljaival nyert a Juventus

Két veterán kapuslegenda, Gianluigi Buffon és Iker Casillas csatáját jósolták a szerdai BL-fordulóra, kettejük küzdelméből végül az olasz örülhetett, hiszen a Juventus 2-0-ra múlta felül a Portót idegenben. A másik pályán sokáig úgy tűnt, hogy a Sevilla rövidre zárja a továbbjutás kérdését, ám a Leicester City egy Vardy-találattal életben tartotta esélyét a visszavágóra.

A keddi gólzuhatag után várható volt, hogy nem fog még egyszer két meccsen 14 gól születni, de a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntők odavágóinak utolsó játéknapja is szolgáltatott pár érdekes momentumot.

Porto – Juventus

Az olasz bajnokságot toronymagasan vezető Juventus Portóban igyekezett előnyt szerezni a hazai visszavágóra, ebben pedig óriási segítséget nyújtott a portugál sztárcsapat balhátvédje, Alex Telles, aki az első félidő közepén bohózatba illő módon másfél perc leforgása alatt szerzett két sárga lapot, így a hazaiak a mérkőzés nagy részét emberhátrányban játszották le. A Juventus a kiállításig is fölényben futballozott, de innentől egyértelművé vált, hogy melyik csapat irányítja a mérkőzést.

A nagy nyomást jól bírta a hősiesen védekező Porto, a Juventus Dybala révén csak kapufáig, majd a második félidő elején lesgólig jutott. A torinói emberelőnyt kicsikaró két játékos, Cuadrado és Lichtsteiner is elhagyta a pályát, mint nem sokkal később kiderült, Massimiliano Allegri tréner hihetetlen érzékkel hozta be helyükre előbb Pjacát, majd Dani Alvest. Először a fiatal horvát szerzett gólt egy lecsorgó labdából, majd két percre rá egy beadást követően a brazil jobbhátvéd is betalált Iker Casillas kapujába. A Juve az idei BL-szezonban megszerezte negyedik idegenbeli győzelmét – négy mérkőzésből, a 0-2-es végeredménnyel pedig fél lábbal már a negyeddöntőben érezhetik magukat Buffonék.

Sevilla – Leicester City

Az este másik párharcában az volt a kérdés, hogy vajon Európában is tartani fog-e az angol bajnoki címvédő Leicester City mélyrepülése, miután a Premier League-ben már kiesés szele is erősen nyaldossa a tavalyi év legnagyobb tündérmeséjét szolgáltató csapatot. Nos, a zsinórban három Európa-Liga győzelemmel a tarsolyában komolyabb babérokra törő Sevilla nem volt hálás ellenfél, az első félidőben Kasper Smeichel óriási védései (többek közt Correa tizenegyesét is megfogta) kellettek ahhoz, hogy csak egy gólos hátrányban menjenek szünetre a felek. A labdabirtoklási arány ekkor 70-30 volt a hazaiak javára, és a Sevilla 287 passzához képest a Leicester 67 passzig jutott. Nem volt kérdés, hogy melyik fél örülhetett jobban az 1-0-ás állásnak.

A második játékrészben folytatódott az addigi forgatókönyv, a Sevilla fokozta a nyomást, és a kitámadó Leicester hibáját kihasználva egy nagyszerű Jovetic alakítás után Correa végül bevette a vendégek kapuját. A kényelmes hazai előny azonban nem tartott sokáig, Danny Drinkwater centerezését a tavalyi év angol csodagyereke, Jamie Vardy paskolta a Sevilla hálójába, 2-1-re módosítva az eredményt. Szinte a semmiből szépített a Leicester City, ezzel pedig halványan pislákoló reményük még maradt az angliai visszavágó előtt, bár a győzelemhez sokkal nagyobb változásokat kell kitalálnia Claudio Ranierinek.

