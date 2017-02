Csökenti a Wolfsburg támogatását a Volkswagen

Negyedével csökkenti a dízelbotrányba keveredett Volkswagen autógyár a német labdarúgó-bajnokságban szereplő Wolfsburgnak adott támogatását.

A jelenlegi 100 millió euró körüli támogatás helyett 20 millióval kevesebbet adhat a Wolfsburg együttesének a következő szezontól a Volkswagen. A német autógyártó szerint ez nem veszélyezteti a klub jövőjét. – Így is 60-70 millió eurót utalnak majd a Wolfsburgnak, amelyben a játékosok így is jobban fognak keresni, mint a Bundesliga-átlag – közölték.

A klub ügyvezető igazgatója, Wolfgang Hötze azt mondta, hogy egyelőre nem ezzel, hanem a kiesés elkerüléséért vívott harccal foglalkoznak, mivel húsz forduló után csak a 14. helyen állnak a Bundesligában. A sportvezető hozzátette, a hosszú távú stratégiáról később egyeztetnek a Volkswagennel.

Az autókonszernről 2015-be derült ki, hogy manipulálta a dízelmotorok próbapadon mért fogyasztását. Emiatt dollármilliókra büntették a Volkswagent az Egyesült Államokban, de több más országban is komoly veszteségeket szenvedett az autógyártó. Eközben most is zajlanak a tárgyalások a Volkswagen és szakszervezetek között, miután a cég három év alatt mintegy 23 ezer álláshelyet szüntetne meg. A gyártó ezzel 3,7 milliárd eurót tervez megspórolni 2020-tól.